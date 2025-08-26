Pijaus Vaitiekūno žygį Italijos ITF turnyre sustabdė Nicolai Rispoli

Lietuvis pirmojo seto pradžioje panaikino 2 geimų deficitą (0:2, 2:2). Vėliau ilgą laiką vyko lygi kova (3:3, 4:4, 5:5), kol vienuoliktajame geime P. Vaitiekūnas „sausai“ pralaimėjo savo padavimų seriją ir nebeatsitiesė. Antrajame sete P. Vaitiekūnas startavo taip pat nesėkmingai (0:2), tik šį kartą lietuviui nepavyko pavyti varžovo, o italo persvara seto pabaigoje tik dar labiau išaugo.
Kvalifikacijoje P. Vaitiekūnas nugalėjo du italus: 6:3, 6:1 – Sergio Badini (ATP-1996) ir 4:6, 6:1, [10:7] – Leonardo Taddią (ATP-1801). Lietuvis pelnė 2 ITF vyrų reitingo taškus bei 156 JAV dolerius.
Taip pat kvalifikacijoje dalyvavo 22-ejų Ainius Sabaliauskas (ATP-1996), kuris pirmajame rate 3:6, 4:6 neatsilaikė prieš italą Denisą Constantiną Spiridoną (ATP-1434).
Lietuviai dar laukia starto dvejetų varžybose. Pirmajame rate mūsiškiai bandys nugalėti italus – Alessandro Coccioli ir Iannį Miletichą.
ITF serijos vyrų teniso turnyro Italijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
