Lietuvos irkluotojos Europos U23 čempionate iškovojo bronzos medalius

Saulė ir Gabija varžėsi merginų porinių dviviečių valčių (BW2x) rungtyje. Jos laimėjo savąjį atrankos plaukimą, o A finale distanciją įveikė per 7:08,75 min. ir finišo liniją kirto trečios. Čempionėmis tapo rumunės, sidabrą laimėjo neutralios atletės.
Įpusėjus finalui lietuvės daugiau nei 3 sek. buvo atsilikusios nuo lyderių trejeto. Likus 500 m deficitas sumažėjo iki 0.97 sek., o netrukus mūsiškės aplenkė graikes ir išplėšė bronzą.
Lietuvių finišas ir apdovanojimai:
Tai buvo pirmasis Lietuvos jaunųjų irkluotojų medalis 2025 m. Europos ar pasaulio pirmenybėse.
Dar trys Lietuvos įgulos Čekijoje pateko į B finalus.
Gabija Stašaitytė ir Aušra Kavaliauskaitė užėmė septintą vietą, laimėjusios merginų pavienių dviviečių valčių (BW2-) B finalą. Distanciją 16-mečių pora įveikė per 7:49,31 min.
Paulius Petkevičius, Motiejus Valčiukas, Konradas Minkus ir Ivar Liepis užėmė aštuntą vietą – vaikinų porinių keturviečių valčių (BM4x) B finale jie distanciją įveikė per 6:02,91 min. ir finišavo antri.
Geraldas Gavrilovas ir Arnas Andriušaitis vaikinų pavienių dviviečių valčių B finale distanciją įveikė per 7:07,68 min. ir finišavo penkti, o bendroje įskaitoje liko 11-i.
Itin nesėkmingai čempionatas susiklostė Domantui Riaubai ir Jonui Šaparavičiui, kurie vaikinų porinių dviviečių valčių (BM2x) atrankos plaukime prieš pat finišą irklu palietė plūdurą ir praradę greitį ir kontrolę liko ketvirti bei iškart baigė savo pasirodymą čempionate. Galutinė jų pozicija pirmenybėse – trylikta.
