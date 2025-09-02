Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Irklavimas

Lietuvos suaugusiųjų kanupolo čempionate – alytiškių triumfas

2025-09-02 12:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-02 12:41

Sekmadienį Trakuose vyko Lietuvos suaugusiųjų kanupolo čempionatas. Dalyvavo 4 komandos.

Lietuvos kanupolo čempionatas | Organizatorių nuotr.

Sekmadienį Trakuose vyko Lietuvos suaugusiųjų kanupolo čempionatas. Dalyvavo 4 komandos.

0

Alytaus baidarininkai sėkmingai pradėjo čempionatą. Pirmose rungtynėse alytiškiai 4:2 nugalėjo Trakų AVSK komandą, o antrose 9:1 nugalėjo Kauno sportininkus. Trečiose rungtynėse alytiškiai žaidė su Trakų SK komanda, tai Lietuvos jaunimo U-21 rinktinė, kuri kitą savaitę startuos Europos kanupolo čempionate. Pirmas kėlinys vyko apylygiai, tačiau antrame kėlinyje alytiškiai perėmė iniciatyvą, iškovojo pergalę 7:4 ir po metų pertraukos susigrąžino Lietuvos čempionų vardą.

Nugalėtojų komandoje žaidė Karolis Latauskas, Vytenis Licus, Nojus Serkovas, Kajus Kašelionis, Mindaugas Diksa, Marius Čekanauskas, Džiugas Dumbliauskas, Matas Šoliūnas ir Oskaras Markauskas, komandos treneris Kęstutis Dambrauskas.

Sidabro medalius iškovojo Trakų SK (Lietuvos jaunimo U21 rinktinė) komanda, o bronzą – Trakų AVSK sportininkai. Sveikiname čempionus ir prizininkus.

