Paaiškėjo LIF taurės 11-ojo sezono nugalėtojai

Moterų vienviečių valčių klasėje (W1x) greičiausia buvo Dovilė Binkytė, 6000 m trasą įveikusi per 29:22,54 min. ir uždirbusi 8 taškus. Antrąją vietą užėmė Aistė Rakauskaitė (29:24,54 min.; 6 tšk.), trečiąją – Rasa Lapetinskaitė (29:49,60 min.; 5 tšk.). Bendrojoje įskaitoje būtent Dovilė užtikrintai triumfavo – per tris etapus ji iš viso surinko 18 taškų.
Tarp vyrų Kupiškio mariose geriausią laiką užfiksavo Saulius Aušbikavčius (25:36,12 min.; 8 tšk.), antras finišavo Julius Krasauskas (26:44,36 min.; 6 tšk.), trečias – Danielius Samsonas (26:55,96 min.,; 5 tšk.). Bendrojoje įskaitoje lyderio poziciją išsaugojo per pirmus du etapus 10 taškų surinkęs Mykolas Montvila.
Į 6 km trasą šeštadienį su paviene dviviete valtimi (W2-) išplaukė vienintelės Greta Bukauskaitė ir Skaistė Skripkauskaitė (30:37,39 min.; 8 tšk.). Su net 19 taškų būtent jos ir triumfavo bendrojoje įskaitoje.
O štai tarp vyrų (M2-) III-ojo etapo auksu pasipuošė Domantas Janickas ir Vilius Juška (25:02,20 min.; 8 tšk.), sidabro medalius užsikabino Matas Cibulskas ir Ąžuolas Stankevičius (26:09,06 min.; 6 tšk.), bronzos – Vilius Gicevičius ir Matas Narbutas (26:48,29 min.; 5 tšk.). Pastarieji finišavo pirmi bendrojoje įskaitoje – visuose trijuose etapuose startavę irkluotojai surinko 15 taškų.
