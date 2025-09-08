Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Irklavimas

Paaiškėjo LIF taurės 11-ojo sezono nugalėtojai

2025-09-08 12:43
2025-09-08 12:43

Šeštadienį Kupiškyje finišavo 11-asis Lietuvos irklavimo federacijos (LIF) sezonas. Tradiciškai paskutinės taurės varžybos vyko kartu su Kupiškio ilgojo nuotolio regata, o rezultatai taip pat įsisikaičiavo ir į LIF klubų regatos bendrąją įskaitą.

LIF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Šeštadienį Kupiškyje finišavo 11-asis Lietuvos irklavimo federacijos (LIF) sezonas. Tradiciškai paskutinės taurės varžybos vyko kartu su Kupiškio ilgojo nuotolio regata, o rezultatai taip pat įsisikaičiavo ir į LIF klubų regatos bendrąją įskaitą.

0

Moterų vienviečių valčių klasėje (W1x) greičiausia buvo Dovilė Binkytė, 6000 m trasą įveikusi per 29:22,54 min. ir uždirbusi 8 taškus. Antrąją vietą užėmė Aistė Rakauskaitė (29:24,54 min.; 6 tšk.), trečiąją – Rasa Lapetinskaitė (29:49,60 min.; 5 tšk.). Bendrojoje įskaitoje būtent Dovilė užtikrintai triumfavo – per tris etapus ji iš viso surinko 18 taškų.

Tarp vyrų Kupiškio mariose geriausią laiką užfiksavo Saulius Aušbikavčius (25:36,12 min.; 8 tšk.), antras finišavo Julius Krasauskas (26:44,36 min.; 6 tšk.), trečias – Danielius Samsonas (26:55,96 min.,; 5 tšk.). Bendrojoje įskaitoje lyderio poziciją išsaugojo per pirmus du etapus 10 taškų surinkęs Mykolas Montvila.

Į 6 km trasą šeštadienį su paviene dviviete valtimi (W2-) išplaukė vienintelės Greta Bukauskaitė ir Skaistė Skripkauskaitė (30:37,39 min.; 8 tšk.). Su net 19 taškų būtent jos ir triumfavo bendrojoje įskaitoje.

O štai tarp vyrų (M2-) III-ojo etapo auksu pasipuošė Domantas Janickas ir Vilius Juška (25:02,20 min.; 8 tšk.), sidabro medalius užsikabino Matas Cibulskas ir Ąžuolas Stankevičius (26:09,06 min.; 6 tšk.), bronzos – Vilius Gicevičius ir Matas Narbutas (26:48,29 min.; 5 tšk.). Pastarieji finišavo pirmi bendrojoje įskaitoje – visuose trijuose etapuose startavę irkluotojai surinko 15 taškų.

