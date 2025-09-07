Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

UFC turnyre Paryžiuje Modestas Bukauskas nugalėjo nokautu, bet premijos negavo

2025-09-07 15:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-07 15:29

31-erių metų Didžiojoje Britanijoje gyvenantis lietuvis Modestas Bukauskas (19-6 MMA, 7-4 UFC) šeštadienį UFC turnyre Paryžiuje (Prancūzija) susikovė su Škotijos kovotoju 37-erių metų Paulu Craigu (17-10-1 MMA, 9-10-1 UFC). Paskutinę pirmojo raundo sekundę lietuvis nokautavo škotą ir taip užbaigė jo karjerą.

Paulas Craigas ir Modestas Bukauskas | Scanpix nuotr.

Paulas Craigas ir Modestas Bukauskas | Scanpix nuotr.

0

Atrodė, kad įspūdingas nokautas alkūne lietuviui garantuos 50 tūkst. JAV dolerių premiją, tačiau UFC nusprendė įvertinti kitus kovotojus. Premijas už geriausius vakaro pasirodymus gavo Benoit Saint Denis, Masonas Jonesas, Ante Delija ir Kaue Fernandesas. M. Jonesas, A. Delija ir K. Fernandesas kovas laimėjo nokautais, o B. Saint Denis skausmingu veiksmu parteryje privertė pasiduoti Mauricio Ruffy.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Turnyre Paryžiuje net 11 iš 13 kovų baigėsi anksčiau laiko. Taip buvo pakartotas visų laikų UFC rekordas.

Iš 11 kovų, kurios baigėsi anksčiau laiko, 9 buvo laimėtos nokautais, o 2 – skausmingais veiksmais. Anot Prancūzijos žiniasklaidos, 9 nokautai per vieną UFC turnyrą yra naujas organizacijos rekordas.

