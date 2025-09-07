UFC turnyre Paryžiuje Modestas Bukauskas nugalėjo nokautu, bet premijos negavo

Atrodė, kad įspūdingas nokautas alkūne lietuviui garantuos 50 tūkst. JAV dolerių premiją, tačiau UFC nusprendė įvertinti kitus kovotojus. Premijas už geriausius vakaro pasirodymus gavo Benoit Saint Denis, Masonas Jonesas, Ante Delija ir Kaue Fernandesas. M. Jonesas, A. Delija ir K. Fernandesas kovas laimėjo nokautais, o B. Saint Denis skausmingu veiksmu parteryje privertė pasiduoti Mauricio Ruffy.
BENOIT SAINT-DENIS SUBMITS MAURICIO RUFFY IN THE SECOND TO WIN THE FIGHT 🔥🔥#UFCParis pic.twitter.com/NZqjxARugxREKLAMAREKLAMA— FEDZ_MMA (@Fedzmma) September 6, 2025
Mason Jones with an incredible comeback!!! 🏴#UFCParis
pic.twitter.com/Hfvb1BjGOaREKLAMA— Delinquent MMA (@DelinquentMMA) September 6, 2025
That’s how you make your UFC debut in the HW division 👏— Uncrowned (@uncrownedcombat) September 6, 2025
What a performance from Ante Delija. pic.twitter.com/0gT0RYi1YR
كاوي فرنانديز ينهي هاردويك بالضربة الفنية بالجولة الأولى
Kaue Fernandes stops Hardwick with TKO in first#UFC #KaueFernandes #Hardwick #STARZPLAY pic.twitter.com/Seen4xLF90REKLAMAREKLAMA— STARZPLAY | ستارزبلاي (@STARZPlayArabia) September 6, 2025
Turnyre Paryžiuje net 11 iš 13 kovų baigėsi anksčiau laiko. Taip buvo pakartotas visų laikų UFC rekordas.
UFC Paris ties the record for most finishes (11).— Ariel Helwani (@arielhelwani) September 6, 2025
French fighters go 5-0.
Another smashing success for MMA in France.
Iš 11 kovų, kurios baigėsi anksčiau laiko, 9 buvo laimėtos nokautais, o 2 – skausmingais veiksmais. Anot Prancūzijos žiniasklaidos, 9 nokautai per vieną UFC turnyrą yra naujas organizacijos rekordas.
PAS MAL NON ? C'est français. 🇫🇷— La Sueur (@LaSueur_off) September 6, 2025
L'UFC PARIS 4 détient le record du plus grand nombre de KO/TKO pour un événement, avec 9. 🔥🔥#UFCParis pic.twitter.com/QLLkaM08L2
