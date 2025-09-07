Kalendorius
Rugsėjo 7 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos teisėjai vadovaus pasaulio čempionato atrankos dvikovai

2025-09-07 15:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-07 15:16

Rugsėjo mėnuo skirtas FIFA pasaulio čempionato atrankos langui, o jo metu paskyrimo sulaukė ir Lietuvos teisėjai.

Donatas Rumšas | lff.lt nuotr.

Rugsėjo mėnuo skirtas FIFA pasaulio čempionato atrankos langui, o jo metu paskyrimo sulaukė ir Lietuvos teisėjai.

REKLAMA
0

Lietuvos teisėjų brigada keliaus į Pirėjų, kur pirmadienį (rugsėjo 8-ąją) vadovaus C grupės rungtynėms tarp Graikijos ir Danijos rinktinių. Pagrindinis teisėjas bus Donatas Rumšas, jam talkins asistentai Aleksandras Radiušas ir Dovydas Sužiedėlis, rezervinis teisėjas Robertas Valikonis bei AVAR teisėjas Donatas Šimėnas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Susitikimas Georgios Karaiskakis stadione prasidės 21.45 val. Lietuvos laiku, susitikimą mūsų šalyje tiesiogiai rodys GO3 platforma.

Šios grupės varžybos tik prasidėjo, komandos spėjo sužaisti po vienerias rungtynes. Graikai savo dvikovoje iškovojo pergalę, danai sužaidė lygiosiomis. Taip pat šioje grupėje žaidžia Baltarusijos ir Škotijos futbolininkai.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų