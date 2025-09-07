Lietuvos teisėjai vadovaus pasaulio čempionato atrankos dvikovai

Lietuvos teisėjų brigada keliaus į Pirėjų, kur pirmadienį (rugsėjo 8-ąją) vadovaus C grupės rungtynėms tarp Graikijos ir Danijos rinktinių. Pagrindinis teisėjas bus Donatas Rumšas, jam talkins asistentai Aleksandras Radiušas ir Dovydas Sužiedėlis, rezervinis teisėjas Robertas Valikonis bei AVAR teisėjas Donatas Šimėnas.
Susitikimas Georgios Karaiskakis stadione prasidės 21.45 val. Lietuvos laiku, susitikimą mūsų šalyje tiesiogiai rodys GO3 platforma.
Šios grupės varžybos tik prasidėjo, komandos spėjo sužaisti po vienerias rungtynes. Graikai savo dvikovoje iškovojo pergalę, danai sužaidė lygiosiomis. Taip pat šioje grupėje žaidžia Baltarusijos ir Škotijos futbolininkai.
