Įspūdingas pasiekimas – Ričardas Beniušis pasiekė 500 įvarčių ribą

Pamatus pergalei „Tauras“ B pradėti dėti jau 10-ąją minutę, kai Arcadio Baidoo pelnė pirmąjį susitikimo įvartį. Dar po šešių minučių į „Vilties“ vartus buvo skirtas 11 metrų baudinys, kurį realizavęs R. Beniušis pelnė 499-ąjį karjeros įvartį.
Sužaidus pusvalandį, krito ir istorinis 500-asis įvartis, o besibaigiant pirmajam kėlinui ir 501-asis.
R. Beniušis tapo pirmuoju lietuviu oficialiose varžybose pasiekusiu šią ribą. Puolėjas šį sezoną pradėjo Pirmoje lygoje „Jonavos“ ekipoje, tačiau vasarą persikėlė į Tauragę, kur ir buvo pasiektas šis istorinis pasiekimas.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!