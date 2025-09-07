Kalendorius
Rugsėjo 7 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Įspūdingas pasiekimas – Ričardas Beniušis pasiekė 500 įvarčių ribą

2025-09-07 15:28 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-07 15:28

45-erių buvęs Lietuvos rinktinės puolėjas Ričardas Beniušis sekmadienį trimis įvarčiais prisidėjo prie „Tauro“ B pergalės LFF II lygos A divizione bei pasiekė 500 karjeroje įvarčių ribą. Tauragės ekipa atkeltose 28-ojo turo rungtynėse 5:1 nugalėjo sostinės „Vilties“ futbolininkus.

Ričardas Beniušis | „Stop“ kadras

45-erių buvęs Lietuvos rinktinės puolėjas Ričardas Beniušis sekmadienį trimis įvarčiais prisidėjo prie „Tauro“ B pergalės LFF II lygos A divizione bei pasiekė 500 karjeroje įvarčių ribą. Tauragės ekipa atkeltose 28-ojo turo rungtynėse 5:1 nugalėjo sostinės „Vilties“ futbolininkus.

REKLAMA
0

Pamatus pergalei „Tauras“ B pradėti dėti jau 10-ąją minutę, kai Arcadio Baidoo pelnė pirmąjį susitikimo įvartį. Dar po šešių minučių į „Vilties“ vartus buvo skirtas 11 metrų baudinys, kurį realizavęs R. Beniušis pelnė 499-ąjį karjeros įvartį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sužaidus pusvalandį, krito ir istorinis 500-asis įvartis, o besibaigiant pirmajam kėlinui ir 501-asis.

R. Beniušis tapo pirmuoju lietuviu oficialiose varžybose pasiekusiu šią ribą. Puolėjas šį sezoną pradėjo Pirmoje lygoje „Jonavos“ ekipoje, tačiau vasarą persikėlė į Tauragę, kur ir buvo pasiektas šis istorinis pasiekimas.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų