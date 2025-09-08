Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Modesto Bukausko kelias iš alkoholio liūno atgal į UFC: kaip trumpalaikiai tikslai padėjo įveikti sunkiausią gyvenimo etapą

2025-09-08 19:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-08 19:15

31-erių metų Didžiojoje Britanijoje gyvenantis lietuvis Modestas Bukauskas (19-6 MMA, 7-4 UFC) šeštadienį UFC turnyre Paryžiuje (Prancūzija) susikovė su Škotijos kovotoju 37-erių metų Paulu Craigu (17-10-1 MMA, 9-10-1 UFC). Paskutinę pirmojo raundo sekundę lietuvis nokautavo škotą ir taip užbaigė jo karjerą.

Modestas Bukauskas | „Stop“ kadras

31-erių metų Didžiojoje Britanijoje gyvenantis lietuvis Modestas Bukauskas (19-6 MMA, 7-4 UFC) šeštadienį UFC turnyre Paryžiuje (Prancūzija) susikovė su Škotijos kovotoju 37-erių metų Paulu Craigu (17-10-1 MMA, 9-10-1 UFC). Paskutinę pirmojo raundo sekundę lietuvis nokautavo škotą ir taip užbaigė jo karjerą.

0

M. Bukauskas dabar turi 4 pergalių seriją UFC ir beldžiasi į pussunkio svorio kategorijos geriausių kovotojų 15-uką. Dabar net sunku patikėti, kad per mažiau nei 4 metus lietuvis iš žemiausio karjeros taško pakilo į aukščiausią.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvis UFC debiutavo dar 2020 m. ir laimėjo pirmąją savo kovą žymiausiame pasaulio MMA narve. Vėliau M. Bukauskas pralaimėjo 2 kovas, o atsitiesti bandė prieš garsų varžovą Khalilą Rountree jaunesnįjį. Deja, toje kovoje po amerikiečio spyrio lietuvis patyrė kraupią kojos traumą, dėl kurios negalėjo kautis ilgiau nei metus. Negana to, UFC dar atleido M. Bukauską ir lietuvis išgyveno tamsiausią gyvenimo periodą.

„Žiauru buvo vien tai, kad patyriau tokią sunkią traumą ir žinojau, kokia ilga reabilitacija manęs laukia, o prie viso to dar prisidėjo UFC sprendimas mane atleisti. Išgyvenau juodą laikotarpį. Nebenorėjau būti šiame pasaulyje, o pabėgti nuo realybės galėjau tik gerdamas. Tuo metu man atrodė, kad tai buvo vienintelis būdas psichologiškai susitvarkyti su ta situacija ir kažkaip mėgautis gyvenimu“, – „Full Send MMA“ sakė lietuvis.

M. Bukauskas papasakojo, kas jam padėjo išlipti iš alkoholio liūno: „Vienintelis patarimas, kurį turiu tokiose situacijose, tai yra trumpalaikių tikslų nusistatymas. Nereikia galvoti toli į ateitį ir išsikelti sau nerealių tikslų. Reikia mąstyti apie trumpalaikę perspektyvą, susidaryti tam tikrų tikslų sąrašą ir po truputį juos įgyvendinti vieną po kito. Galutinis mano tikslas buvo patekti į UFC, bet prieš tai aš išsikėliau trumpesnio laikotarpio tikslus: visų pirma, stengiausi užbaigti reabilitaciją, tada siekiau pasirašyti kontraktą su kokia nors MMA organizacija. Kiekvieną dieną dirbdamas dėl savo tikslų ir juos po truputį įgyvendindamas, pradedi mėgautis procesu, vėl pajunti gyvenimo džiaugsmą ir tada supranti, kad tų blogų įpročių tau nebereikia“.

