Portugalijos lyga pripažino Cristiano Ronaldo geriausiu visų laikų žaidėju

„Dievaitis milijonams, jis apibrėžė erą ir paliks neišpildomą pėdsaką futbolo pasaulyje. CR7 buvo apdovanotas „Visų laikų geriausio“ apdovanojimu. Tai yra tinkamas pripažinimas už auksinius puslapius, kuriuos jis ir toliau rašo savo karjeros metu.
Pripažintas už savo darbštumą, konkurencingumą, ryžtingumą lemiamais momentais, Cristiano Ronaldo įtaka gerokai peržengia jo statistiką. Jis sukūrė palikimą, dėl kurio jį laiko visų laikų geriausiu žaidėju“, – paskelbė Portugalijos lyga.
C. Ronaldo negalėjo dalyvauti Porte vykusioje ceremonijoje, tačiau išreiškė savo padėką nuotoliniu būdu.
„Noriu padėkoti lygai už geriausio visų laikų žaidėjo apdovanojimą. Kaip galite įsivaizduoti, man yra didelė garbė laimėti kažką dėl savo šalies. Noriu padėkoti visiems komandos draugams, kurie man padėjo per visą karjerą laimėti šį nuostabų apdovanojimą, treneriams ir visiems, kurie man padėjo tapti geresniam“, – kalbėjo portugalas.
C. Ronaldo atstovaudamas Portugalijos rinktinei pelnė 141 įvartį per 223 sužaistas rungtynes.
