  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Fenerbahče prezidentas paaiškino, kodėl buvo nutraukta sutartis su Jose Mourinho

2025-09-08 17:45 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-08 17:45

Stambulo „Fenerbahče“ prezidentas Alicas Kocas atskleidė priežastį, kodėl klubas priėmė sprendimą atsisveikinti su vyriausiuoju treneriu Jose Mourinho.

Jose Mourinho | Scanpix nuotr.

0

„Kodėl atleidome J. Mourinho? Pasakysiu tai pirmą kartą, šis atleidimas buvo skausmingas. Atsisveikinti su žmogumi, kuris visų pirma yra draugas, buvo sunku. Iškristi prieš „Benfica“ nebuvo problema, tačiau tai, kaip buvome eliminuoti, buvo nepriimtina. Tai privertė mane jaustis taip lyg tęstųsi praėjusių metų futbolas. Išsiskyrėme, nes tikėjome, kad ši komanda žais geresnį futbolą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žinojome, kad treneris, kurį pakvietėme, daugiausia dėmesio skirs gynybai. Visgi kalbėjome apie poreikį žaisti labiau dominuojančiai. Įmušti 99 įvarčius ir surinkti 99 taškus kaip „Fenerbahče“ padarė 2023/2024 m. sezone yra mūsų genetinis kodas“, – kalbėjo prezidentas.

Priminsime, jog „Fenerbahče“ atleido J. Mourinho po to, kai klubas nesugebėjo patekti į UEFA Čempionų lygos grupių etapą, pralaimėjęs „Benfica“ futbolininkams. 

