Fenerbahče prezidentas paaiškino, kodėl buvo nutraukta sutartis su Jose Mourinho

„Kodėl atleidome J. Mourinho? Pasakysiu tai pirmą kartą, šis atleidimas buvo skausmingas. Atsisveikinti su žmogumi, kuris visų pirma yra draugas, buvo sunku. Iškristi prieš „Benfica“ nebuvo problema, tačiau tai, kaip buvome eliminuoti, buvo nepriimtina. Tai privertė mane jaustis taip lyg tęstųsi praėjusių metų futbolas. Išsiskyrėme, nes tikėjome, kad ši komanda žais geresnį futbolą.
Žinojome, kad treneris, kurį pakvietėme, daugiausia dėmesio skirs gynybai. Visgi kalbėjome apie poreikį žaisti labiau dominuojančiai. Įmušti 99 įvarčius ir surinkti 99 taškus kaip „Fenerbahče“ padarė 2023/2024 m. sezone yra mūsų genetinis kodas“, – kalbėjo prezidentas.
Priminsime, jog „Fenerbahče“ atleido J. Mourinho po to, kai klubas nesugebėjo patekti į UEFA Čempionų lygos grupių etapą, pralaimėjęs „Benfica“ futbolininkams.
