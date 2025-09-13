Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Tottenham“ užtikrintai nugalėjo „West Ham“ ir sustiprino pozicijas „Premier“ lygoje

2025-09-13 22:25 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-13 22:25

Anglijos „Premier“ lygoje triuškinamą pergalę šventę „Tottenham Hotspur“.

Lucasas Bergvallas | Scanpix nuotr.

Anglijos „Premier“ lygoje triuškinamą pergalę šventę „Tottenham Hotspur“.

0

„Tottenham“ šeštadienį stojo į Londono derbį su „West Ham United“. Nors rungtynės vyko išvykoje, Thomaso Franko auklėtiniams daug problemų nekilo ir jie iškovojo pergalę 3:0.

Jei pirmasis kėlinys buvo lygus ir per jį įvarčių pelnyta nebuvo, po pertraukos situacija pasikeitė. Jau antrąją kėlinio minutę Pape Mataras Sarras atidarė įvarčių sąskaitą, o vos po kelių minučių į rūbinę buvo išsiųstas „West Ham“ atstovas Tomašas Součekas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atsivėrusiomis erdvėmis geriausiai naudojosi Lucas Bergvallas. 19-metis pats pelnė įvartį, o vėliau ir asistavo Mickiui van de Venui.

Su 9 taškais „Tottenham“ yra viena iš keturių lygoje pirmaujančių komandų.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

