„Tottenham“ užtikrintai nugalėjo „West Ham“ ir sustiprino pozicijas „Premier“ lygoje

„Tottenham“ šeštadienį stojo į Londono derbį su „West Ham United“. Nors rungtynės vyko išvykoje, Thomaso Franko auklėtiniams daug problemų nekilo ir jie iškovojo pergalę 3:0.
Jei pirmasis kėlinys buvo lygus ir per jį įvarčių pelnyta nebuvo, po pertraukos situacija pasikeitė. Jau antrąją kėlinio minutę Pape Mataras Sarras atidarė įvarčių sąskaitą, o vos po kelių minučių į rūbinę buvo išsiųstas „West Ham“ atstovas Tomašas Součekas.
Atsivėrusiomis erdvėmis geriausiai naudojosi Lucas Bergvallas. 19-metis pats pelnė įvartį, o vėliau ir asistavo Mickiui van de Venui.
Su 9 taškais „Tottenham“ yra viena iš keturių lygoje pirmaujančių komandų.
