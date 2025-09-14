4-0: Daviso taurės susitikimą užbaigė Pijaus Vaitiekūno pergalė

Ketvirtajame mače 22-ejų Pijus Vaitiekūnas (ATP-1423) per 1 valandą 26 minutes 6:3, 7:5 įveikė nereitinguotą bendraamžį Patricką Agbo-Panzo. Šis mačas turnyrine prasme didesnės reikšmės neturėjo, nes Lietuva ir taip buvo užsitikrinusi pergalę. Galutinis rezultatas tapo 4:0 Lietuvos naudai, o 5-ojo mačo nuspręsta nežaisti.
Mačas prasidėjo apylygiu žaidimu, o P. Vaitiekūnas atitrūko po penktojo geimo. Lietuvis persvarą ne tik išlaikė, bet ją ir dar labiau padidino, kai devintajame geime varžovo padavimų metu užbaigė setą.
Antrajame sete P. Vaitiekūnui teko vytis varžovą (0:2, 1:3). Šeštajame geime lietuvis nerealizavo 4 „break pointų“, o aštuntajame geime galiausiai panaikino deficitą (4:4). Vėliau lygi kova vyko iki dvyliktojo geimo, kai lietuvis „sausai“ laimėjo lemtingą P. Agbo-Panzo padavimų seriją.
Šeštadienį Lietuvos rinktinės lyderis 20-metis Vilius Gaubas (ATP-163) per 1 valandą 36 minutes 6:3, 7:5 įveikė nereitinguotą 36-erių Alexį Klegou, o vėliau 21-erių Edas Butvilas (ATP-234) per 76 minutes 6:1, 6:2 susitvarkė su nereitinguotu 22-ejų P. Agbo-Panzo. Sekmadienį dvejetuose E. Butvilas su V. Gaubu vos per 66 minutes 6:0, 6:2 sutriuškino P. Agbo-Panzo ir Sodicką Noudogbessi.
Beninas šių metų pradžioje visus pribloškė, kai namuose 3:2 nugalėjo Latvijos rinktinę.
Lietuva kitų metų pradžioje žais Daviso taurės pirmos grupės atkrintamąjį mačą. Mūsiškių varžovai paaiškės po burtų traukimo ceremonijos.
