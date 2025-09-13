Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Davis Cup

Edas Butvilas: „Pavyko išvengti kažkokių netikėtumų ir tai yra svarbiausia“

2025-09-13 21:07 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-13 21:07

Vilniaus „SEB“ arenoje šeštadienį tęsiasi Daviso taurės antros grupės susitikimas tarp Lietuvos ir Benino vyrų teniso rinktinių.

Edas Butvilas prieš Patricką Agbo-Panzo | Sauliaus Čirbos nuotr.

Vilniaus „SEB" arenoje šeštadienį tęsiasi Daviso taurės antros grupės susitikimas tarp Lietuvos ir Benino vyrų teniso rinktinių.

0

Antrajame vienetų mače 21-erių Edas Butvilas (ATP-234) per 76 minutes 6:1, 6:2 susitvarkė su nereitinguotu 22-ejų Patricku Agbo-Panzo. Lietuva padidino persvarą prieš Beniną iki 2:0 ir atsidūrė per žingsnį nuo pergalės.

„Pirmos dienos tikslą įvykdėme - iškovojome dvi pergales. Lengva nebuvo, varžovai žaidė tikrai neblogo lygio tenisą. Tačiau mums pirmą dieną pavyko išvengti kažkokių netikėtumų ir tai yra svarbiausia. Labai ačiū sirgaliams už nerealų palaikymą. Žaisti namie, tokioje atmosferoje, yra ypatingas jausmas“, – kalbėjo E. Butvilas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Beninas šių metų pradžioje visus pribloškė, kai namuose 3:2 nugalėjo Latvijos rinktinę. Prie tos pergalės prisidėjo ir P. Agbo-Panzo, 6:3, 6:2 nugalėjęs Danielį Tenį.

Sekmadienio vidurdienį prasidės dvejetų susitikimas tarp E. Butvilo ir Ričardo Berankio bei Alexio Klegou ir Sodicko Noudogbessi. Po dvejetų mačo seks du vienetų susitikimai: Vilius Gaubas išmėgins jėgas su P. Agbo-Panzo, o E. Butvilas žais prieš A. Klegou. Tiesa, antrosios dienos nominacijas komandų kapitonai dar gali keisti, o paskutinio mačo gali nebūti, jei kuri nors iš komandų pirmaus 4:0.

Šarūnas Kulnys nominavo R. Berankį dvejetų susitikimui, tačiau ar jis jame pasirodys, bus sprendžiama šeštadienį vakare.

„Dėl nugaros traumos be turnyrų praleidau turbūt 5 savaites. Šiomis dienomis treniravausi jau pakankamai intensyviai, visgi sprendimą dėl mano žaidimo priimsime po šeštadienio mačų“, – pasakojo R. Berankis.

Lietuvos-Benino dvikovos nugalėtojai kitų metų pradžioje žais Daviso taurės pirmos grupės atkrintamąjį mačą.

