TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Davis Cup

Specialų apdovanojimą gavęs Berankis: „Noriu, kad visi suprastumėt, jog mes dėl šitų akimirkų sportuojam“

2025-09-13 21:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-13 21:01

Vilniaus „SEB“ arenoje šeštadienį prasidėjo Daviso taurės antros grupės susitikimas tarp Lietuvos ir Benino vyrų teniso rinktinių.

Ričardo Berankio apdovanojimas | Sauliaus Čirbos nuotr.

Vilniaus „SEB" arenoje šeštadienį prasidėjo Daviso taurės antros grupės susitikimas tarp Lietuvos ir Benino vyrų teniso rinktinių.

0

Po pirmo vienetų susitikimo Tarptautinė teniso federacija įteikė specialų apdovanojimą Ričardui Berankiui. Jis tenisininkui atiteko už atstovavimą savo šaliai Daviso taurės varžybose.

„Galvojau, galvojau, ką čia jums įdomesnio papasakot. Visų pirma, tai yra didžiulė garbė. Daug metų surinkta, emocijų, patirties ir kad visi suprastumėt, tai mes dėl šitų akimirkų sportuojam. Mes paliekam save aikštelėj ir be jūsų pagalbos tikrai nebūtume čia, kur esame. Ačiū Jums visiems ir tai yra mūsų visų pergalė. Tas apdovanojimas ne vien tik mano, nes be jūsų to nebūtų pavykę padaryti. Ačiū“, – dėkojo R. Berankis.

R. Berankis Lietuvos rinktinės marškinėlius pirmą kartą apsivilko prieš daugiau nei 18 metų – 2007 metų gegužės mėnesį. Nuo tada komandos sudėtyje jis sužaidė 62 susitikimus, per kuriuos iškovojo 45 pergales. Dar įspūdingesnė geriausio visų laikų Lietuvos tenisininko statistika, Daviso taurėje žaidžiant vienetų susitikimus. Juose R. Berankis iškovojo 36 pergales ir patyrė vos 9 nesėkmes.

Sekmadienio vidurdienį prasidės dvejetų susitikimas tarp Edo Butvilo ir R. Berankio bei Alexio Klegou ir Sodicko Noudogbessi. Po dvejetų mačo seks du vienetų susitikimai: Vilius Gaubas išmėgins jėgas su Patricku Agbo-Panzo, o E. Butvilas žais prieš A. Klegou. Tiesa, antrosios dienos nominacijas komandų kapitonai dar gali keisti, o paskutinio mačo gali nebūti, jei kuri nors iš komandų pirmaus 4:0.

Šarūnas Kulnys nominavo R. Berankį dvejetų susitikimui, tačiau ar jis jame pasirodys, bus sprendžiama šeštadienį vakare.

Edas Butvilas prieš Patricką Agbo-Panzo | Sauliaus Čirbos nuotr.
Edas Butvilas: „Pavyko išvengti kažkokių netikėtumų ir tai yra svarbiausia“
Edas Butvilas (LTS nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Edas Butvilas užtikrintai padidino Lietuvos pranašumą Daviso taurėje prieš Beniną
Daviso taurės spaudos konferencija ir burtų traukimo ceremonija | Sauliaus Čirbos nuotr.
Ištraukti Daviso taurės burtai: pirmasis dvikovoje prieš Beniną žais Vilius Gaubas
Ričardas Berankis | Sauliaus Čirbos nuotr.
Lietuvos tenisininkai pradėjo pasirengimą Daviso taurės dvikovai, kapitonas ragina nenuvertinti varžovų

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

