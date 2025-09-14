Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Davis Cup

Edas Butvilas: „Daug lengviau žaisti, kuomet pirmauji 2:0“

2025-09-14 15:49 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-14 15:49

Vilniaus „SEB“ arenoje sekmadienį baigiasi Daviso taurės antros grupės susitikimas tarp Lietuvos ir Benino vyrų teniso rinktinių.

Edas Butvilas ir Vilius Gaubas prieš Patricką Agbo-Panzo ir Sodicką Noudogbessi | Sauliaus Čirbos nuotr.

0

Dvejetuose Ričardas Berankis su Edu Butvilu planavo žaisti prieš Alexį Klegou ir Sodicką Noudogbessi. Visgi, abiejų rinktinių kapitonai nusprendė pakeisti sudėtis. Po nugaros traumos atsigaunantį R. Berankį pakeitė Vilius Gaubas, o A. Klegou vietą užėmė Patrickas Agbo-Panzo. E. Butvilas ATP dvejetų reitinge yra 795-as, o V. Gaubas dvejetų reitingo taškų neturi. Benino rinktinėje apskritai nėra žaidėjų, kurie patektų į ATP vienetų arba dvejetų reitingą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

E. Butvilas su V. Gaubu dvejetų mače vos per 66 minutes 6:0, 6:2 sutriuškino Benino duetą. Bendras rezultatas tapo 3:0 Lietuvos rinktinės naudai ir mūsiškiai užsitikrino pergalę.

„Tikrai nebuvo labai sunkus mačas. Pasitikėjimo savimi mums pridavė vakar iškovotos pergalės. Daug lengviau žaisti, kuomet pirmauji 2:0. Nuotaikos įveikus Beniną – geros, dar smagiau, kad padarėme tai žaisdami namie. Kiekviena pergalė, net jei ji ir nėra labai sunki, yra gera patirtis, kuri mums pravers ateityje“, – po susitikimo kalbėjo E. Butvilas.

Šeštadienį Lietuvos rinktinės lyderis 20-metis V. Gaubas (ATP-163) per 1 valandą 36 minutes 6:3, 7:5 įveikė nereitinguotą 36-erių A. Klegou, o vėliau 21-erių E. Butvilas (ATP-234) 76 minutes 6:1, 6:2 susitvarkė su nereitinguotu 22-ejų P. Agbo-Panzo.

Beninas šių metų pradžioje visus pribloškė, kai namuose 3:2 nugalėjo Latvijos rinktinę.

Lietuva kitų metų pradžioje žais Daviso taurės pirmos grupės atkrintamąjį mačą. Mūsiškių varžovai paaiškės po burtų traukimo ceremonijos

Edas Butvilas prieš Patricką Agbo-Panzo | Sauliaus Čirbos nuotr.
Edas Butvilas: „Pavyko išvengti kažkokių netikėtumų ir tai yra svarbiausia“
Ričardo Berankio apdovanojimas | Sauliaus Čirbos nuotr.
Specialų apdovanojimą gavęs Berankis: „Noriu, kad visi suprastumėt, jog mes dėl šitų akimirkų sportuojam“
Edas Butvilas prieš Patricką Agbo-Panzo | Sauliaus Čirbos nuotr.
Edas Butvilas užtikrintai padidino Lietuvos pranašumą Daviso taurėje prieš Beniną
Daviso taurės spaudos konferencija ir burtų traukimo ceremonija | Sauliaus Čirbos nuotr.
Ištraukti Daviso taurės burtai: pirmasis dvikovoje prieš Beniną žais Vilius Gaubas

