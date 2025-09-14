Edas Butvilas: „Daug lengviau žaisti, kuomet pirmauji 2:0“

Dvejetuose Ričardas Berankis su Edu Butvilu planavo žaisti prieš Alexį Klegou ir Sodicką Noudogbessi. Visgi, abiejų rinktinių kapitonai nusprendė pakeisti sudėtis. Po nugaros traumos atsigaunantį R. Berankį pakeitė Vilius Gaubas, o A. Klegou vietą užėmė Patrickas Agbo-Panzo. E. Butvilas ATP dvejetų reitinge yra 795-as, o V. Gaubas dvejetų reitingo taškų neturi. Benino rinktinėje apskritai nėra žaidėjų, kurie patektų į ATP vienetų arba dvejetų reitingą.
E. Butvilas su V. Gaubu dvejetų mače vos per 66 minutes 6:0, 6:2 sutriuškino Benino duetą. Bendras rezultatas tapo 3:0 Lietuvos rinktinės naudai ir mūsiškiai užsitikrino pergalę.
„Tikrai nebuvo labai sunkus mačas. Pasitikėjimo savimi mums pridavė vakar iškovotos pergalės. Daug lengviau žaisti, kuomet pirmauji 2:0. Nuotaikos įveikus Beniną – geros, dar smagiau, kad padarėme tai žaisdami namie. Kiekviena pergalė, net jei ji ir nėra labai sunki, yra gera patirtis, kuri mums pravers ateityje“, – po susitikimo kalbėjo E. Butvilas.
Šeštadienį Lietuvos rinktinės lyderis 20-metis V. Gaubas (ATP-163) per 1 valandą 36 minutes 6:3, 7:5 įveikė nereitinguotą 36-erių A. Klegou, o vėliau 21-erių E. Butvilas (ATP-234) 76 minutes 6:1, 6:2 susitvarkė su nereitinguotu 22-ejų P. Agbo-Panzo.
Beninas šių metų pradžioje visus pribloškė, kai namuose 3:2 nugalėjo Latvijos rinktinę.
Lietuva kitų metų pradžioje žais Daviso taurės pirmos grupės atkrintamąjį mačą. Mūsiškių varžovai paaiškės po burtų traukimo ceremonijos
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!