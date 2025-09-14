Kalendorius
Rugsėjo 14 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Gabijos Galvydytės užimta vieta pasaulio lengvosios atletikos čempionate pakito po teisėjų sprendimo

2025-09-14 16:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-14 16:39

Tokijuje (Japonija) tęsiasi pasaulio lengvosios atletikos čempionatas, kuriame į moterų 1500 m bėgimo rungties finalą nepavyko patekti Gabijai Galvydytei.

Bėgimo akimirka | „Stop“ kadras

Tokijuje (Japonija) tęsiasi pasaulio lengvosios atletikos čempionatas, kuriame į moterų 1500 m bėgimo rungties finalą nepavyko patekti Gabijai Galvydytei.

REKLAMA
0

Lietuvė pirmajame pusfinalio bėgime finišavo 8-a (4:01.79) ir vėl galėjo pasivaržyti su pasaulio rekordininke Faith Kipyegon iš Kenijos, kuri buvo greičiausia (4:00.34). Iki 6-os vietos ir bilieto į finalą lietuvei trūko 0.49 sek.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmo pusfinalio bėgimo rezultatai:

Iš pradžių atrodė, kad G. Galvydytė pasaulio čempionate užėmė 14-ą vietą, bet maždaug po valandos tapo aišku, kad lietuvė nukrito į 15-ą poziciją. G. Galvydytės vietą pakeitė teisėjų sprendimas leisti finale startuoti vokietei Nelei Wessel. Vokietei ne pagal taisykles sutrukdė viena iš varžovių, todėl teisėjai leido finale dalyvauti 13, o ne 12 sportininkių.

REKLAMA
REKLAMA

Italė Marta Zenoni, kuri bėgimo metu stumdėsi su varžovėmis, užsidirbo diskvalifikaciją. Teigiama, kad Italijos delegacija vėliau pateikė protestą, kuris dar nebaigtas nagrinėti.

REKLAMA

Šiemet puikią sportinę formą demonstruojanti G. Galvydytė prieš porą mėnesių Airijoje pagerino karjeros rekordą 1500 m bėgime (4:00.71). Anksčiau lietuvė geriausius rezultatus parodydavo 800 m distancijoje, bet šiemet puikiai bėga ir 1500 m, ir mylią.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų