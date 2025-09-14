Gabijos Galvydytės užimta vieta pasaulio lengvosios atletikos čempionate pakito po teisėjų sprendimo

Lietuvė pirmajame pusfinalio bėgime finišavo 8-a (4:01.79) ir vėl galėjo pasivaržyti su pasaulio rekordininke Faith Kipyegon iš Kenijos, kuri buvo greičiausia (4:00.34). Iki 6-os vietos ir bilieto į finalą lietuvei trūko 0.49 sek.
Pirmo pusfinalio bėgimo rezultatai:
Iš pradžių atrodė, kad G. Galvydytė pasaulio čempionate užėmė 14-ą vietą, bet maždaug po valandos tapo aišku, kad lietuvė nukrito į 15-ą poziciją. G. Galvydytės vietą pakeitė teisėjų sprendimas leisti finale startuoti vokietei Nelei Wessel. Vokietei ne pagal taisykles sutrukdė viena iš varžovių, todėl teisėjai leido finale dalyvauti 13, o ne 12 sportininkių.
Italė Marta Zenoni, kuri bėgimo metu stumdėsi su varžovėmis, užsidirbo diskvalifikaciją. Teigiama, kad Italijos delegacija vėliau pateikė protestą, kuris dar nebaigtas nagrinėti.
Marta Zenoni squalificata GIUSTAMENTE E NON DITE DI NO #martazenoni #mondialiatletica pic.twitter.com/1hxUTw0QAr— India Gray (@grigiah) September 14, 2025
Šiemet puikią sportinę formą demonstruojanti G. Galvydytė prieš porą mėnesių Airijoje pagerino karjeros rekordą 1500 m bėgime (4:00.71). Anksčiau lietuvė geriausius rezultatus parodydavo 800 m distancijoje, bet šiemet puikiai bėga ir 1500 m, ir mylią.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!