Drama vyrų 100 m finale Tokijuje: diskvalifikuotas Tebogo, Lylesas be aukso ir Jamaikos triumfas

Drama prasidėjo iš karto – per anksti į startą pajudėjo Letsile Tebogo iš Botsvanos. Teisėjas netrukus afrikiečiui parodė raudoną ir juodą kortelę, kuri reiškė, kad sportininkas yra diskvalifikuojamas. 22-ejų L. Tebogo praėjusiame pasaulio čempionate laimėjo sidabrą ir šiemet taip pat buvo tarp pretendentų į medalį.
Letsile Tebogo 🇧🇼 disqualified for a false start in the men's 100m final at the Tokyo 2025 World Championships
Likę 7 finalo dalyviai stojo pakartotiniam startui. Šį kartą problemų nekilo ir auksą iškovojo jamaikietis Oblique‘as Seville‘as, kuris bėgo greičiausiai per karjerą – 9.77 sek. Antras buvo kitas jamaikietis Kishane‘as Thompsonas (9.82). Dvigubas tautiečių triumfas labai džiugino greičiausią visų laikų žmogų Usainą Boltą, kuris Tokijuje gyvai stebėjo finalą.
Full results of the men's 100m
1 – 🇯🇲 Oblique Seville – 9.77
2 – 🇯🇲 Kishane – 9.82
3 – 🇺🇸 Noah Lyles – 9.89
4 – 🇺🇸 Bednarek – 9.92
5 – 🇿🇦 Leotlela – 9.95
6 – 🇳🇬 Ajayi – 10.00
7 – 🇿🇦 Akani Simbine – 10.04
DQ – 🇧🇼 Tebogo – DQ (TR16.8)
Pasaulio čempiono titulo neapgynė ekscentriškasis amerikietis Noah Lylesas. Jis finale tenkinosi bronza (9.89).
Vyrų 100 m bėgimo finalo rezultatai:
