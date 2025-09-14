Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Drama vyrų 100 m finale Tokijuje: diskvalifikuotas Tebogo, Lylesas be aukso ir Jamaikos triumfas

2025-09-14 17:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-14 17:05

Tokijuje (Japonija) tęsiasi pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. Antrąją varžybų dieną vainikavo tikras desertas – vyrų 100 m bėgimo finalas.

Vyrų 100 m bėgimo finalas | „Scanpix“ ir instagram.com nuotr.

0

Drama prasidėjo iš karto – per anksti į startą pajudėjo Letsile Tebogo iš Botsvanos. Teisėjas netrukus afrikiečiui parodė raudoną ir juodą kortelę, kuri reiškė, kad sportininkas yra diskvalifikuojamas. 22-ejų L. Tebogo praėjusiame pasaulio čempionate laimėjo sidabrą ir šiemet taip pat buvo tarp pretendentų į medalį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Likę 7 finalo dalyviai stojo pakartotiniam startui. Šį kartą problemų nekilo ir auksą iškovojo jamaikietis Oblique‘as Seville‘as, kuris bėgo greičiausiai per karjerą – 9.77 sek. Antras buvo kitas jamaikietis Kishane‘as Thompsonas (9.82). Dvigubas tautiečių triumfas labai džiugino greičiausią visų laikų žmogų Usainą Boltą, kuris Tokijuje gyvai stebėjo finalą.

Pasaulio čempiono titulo neapgynė ekscentriškasis amerikietis Noah Lylesas. Jis finale tenkinosi bronza (9.89).

Vyrų 100 m bėgimo finalo rezultatai:

Į viršų