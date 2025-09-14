Atvykęs C.Reddishas: duokite man savaitę ir tapsiu lietuviu

Amerikietis vos atvykęs davė pažadą: „Duokite man savaitę ir tapsiu lietuviu.“
Gynėjo ir puolėjo pozicijose galintis rungtyniauti amerikietis NBA žaidė Atlantos „Hawks“, Niujorko „Knicks“, Portlando „Trail Blazers“ ir Los Andželo „Lakers“ gretose.
Praėjusiame sezone su „Lakers“ apranga C.Reddishas per 18 minučių įmesdavo 3,2 taško ir atkovodavo po 2 kamuolius.
Iš viso NBA jis yra sužaidęs 254 rungtynes, per kurias ant parketo praleisdavo po 23 minutes, pelnydavo 8,5 taško, sugriebdavo 2,7 kamuolio ir atlikdavo 1,2 rezultatyvaus perdavimo.
