  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Ingebrigtseno nesėkmė pasaulio čempionate – pritrūko jėgų finišo tiesiojoje: „Pasirodžiau siaubingai“

2025-09-14 22:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-14 22:09

Norvegijos lengvosios atletikos žvaigždei – 24-erių Jakobui Ingebrigtsenui – 1500 m rungtis pasaulio čempionate Tokijuje (Japonija) susiklostė itin nesėkmingai.

Jakobas Ingebrigtsenas | Scanpix nuotr.

Norvegijos lengvosios atletikos žvaigždei – 24-erių Jakobui Ingebrigtsenui – 1500 m rungtis pasaulio čempionate Tokijuje (Japonija) susiklostė itin nesėkmingai.

0

Norvegas dalyvavo paskutiniame atrankos bėgime, o užduotis buvo paprasta – finišuoti pirmajame šešete. J. Ingebrigtsenas ilgą laiką bėgo grupės „uodegoje“, o likus 400 m „įjungė“ aukštesnę pavarą. Likus 100 m norvegas pakilo į 6-ą vietą ir atrodė, kad tuoj užsitikrins vietą finale, bet paskutiniams metrams J. Ingebrigtsenui pritrūko jėgų. Norvegas finišo tiesiojoje prarado 2 pozicijas, užėmė 8-ą vietą (3:37.84) ir net nepateko į pusfinalį. Galutinėje įskaitoje norvegas tebuvo 30-as.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Traumų šiame sezone kamuotas J. Ingebrigtsenas beveik pusmetį niekur nestartavo ir grįžo į varžybas tik pasaulio čempionato metu. Norvegas po nesėkmės atrankoje pripažino, kad jo fizinė forma šiuo metu nėra optimali.

„Pasirodžiau siaubingai. Lenktynės man klostėsi parankiai, viskas vyko pagal planą, tačiau šiam čempionatui nespėjau deramai pasiruošti. Aišku, kad esu nusivylęs, bet turiu priimti realybę tokią, kokia ji yra. Reikia suvokti, kad tokios formos kovoti dėl aukštų vietų man yra nerealu. Aš mėgstu varžytis su kitais, todėl iš paskutiniųjų bandžiau laikytis, bet jausmas buvo toks, lyg mano kojos būtų priklijuotos prie takelio“, – teigė norvegas.

1500 m rungtyje J. Ingebrigtsenas 2021 m. tapo olimpiniu čempionu, 2022 m. ir 2023 m. – pasaulio vicečempionu, o šio sezono pradžioje laimėjo auksą pasaulio uždarų patalpų čempionate.

