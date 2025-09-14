Ingebrigtseno nesėkmė pasaulio čempionate – pritrūko jėgų finišo tiesiojoje: „Pasirodžiau siaubingai“

Norvegas dalyvavo paskutiniame atrankos bėgime, o užduotis buvo paprasta – finišuoti pirmajame šešete. J. Ingebrigtsenas ilgą laiką bėgo grupės „uodegoje“, o likus 400 m „įjungė“ aukštesnę pavarą. Likus 100 m norvegas pakilo į 6-ą vietą ir atrodė, kad tuoj užsitikrins vietą finale, bet paskutiniams metrams J. Ingebrigtsenui pritrūko jėgų. Norvegas finišo tiesiojoje prarado 2 pozicijas, užėmė 8-ą vietą (3:37.84) ir net nepateko į pusfinalį. Galutinėje įskaitoje norvegas tebuvo 30-as.
Jakob Ingebrigtsen suffered a surprise elimination in the 1500m heats after finishing 8th.
2022 World Champion Jake Wightman delivers a dominant run 👏 pic.twitter.com/3j2NdthladREKLAMAREKLAMA— TNT Sports (@tntsports) September 14, 2025
Traumų šiame sezone kamuotas J. Ingebrigtsenas beveik pusmetį niekur nestartavo ir grįžo į varžybas tik pasaulio čempionato metu. Norvegas po nesėkmės atrankoje pripažino, kad jo fizinė forma šiuo metu nėra optimali.
„Pasirodžiau siaubingai. Lenktynės man klostėsi parankiai, viskas vyko pagal planą, tačiau šiam čempionatui nespėjau deramai pasiruošti. Aišku, kad esu nusivylęs, bet turiu priimti realybę tokią, kokia ji yra. Reikia suvokti, kad tokios formos kovoti dėl aukštų vietų man yra nerealu. Aš mėgstu varžytis su kitais, todėl iš paskutiniųjų bandžiau laikytis, bet jausmas buvo toks, lyg mano kojos būtų priklijuotos prie takelio“, – teigė norvegas.
"It was terrible"— Travis Miller (@travismillerx13) September 14, 2025
🇳🇴Jakob Ingebrigtsen disappointed after failing to advance in the 1500m but thinks he's closer to the shape he needs for the 5000m. #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/iwemyC6rqa
1500 m rungtyje J. Ingebrigtsenas 2021 m. tapo olimpiniu čempionu, 2022 m. ir 2023 m. – pasaulio vicečempionu, o šio sezono pradžioje laimėjo auksą pasaulio uždarų patalpų čempionate.
