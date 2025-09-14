Kalendorius
Rugsėjo 14 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

„Neptūnas“ dramatiškai krito V.Garasto taurės finale

2025-09-14 19:51 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-14 19:51

Vlado Garasto taurės turnyro finale Klaipėdos „Neptūno“ ekipa 92:94 (23:30, 23:18, 28:19, 18:27) nusileido Talino „Kalev/Cramo“ krepšininkams.

A.Velička nuo pralaimėjimo neišgelbėjo

Vlado Garasto taurės turnyro finale Klaipėdos „Neptūno“ ekipa 92:94 (23:30, 23:18, 28:19, 18:27) nusileido Talino „Kalev/Cramo“ krepšininkams.

REKLAMA
0

Klaipėdiečiai dar galėjo išplėšti pergalę, kai paskutinei atakai turėjo 7 sekundes, bet Arno Veličkos bandymas mesti iš toli buvo blokuotas varžovo.

Pralaimėjusiems Donatas Tarolis pelnė 22 taškus (6 atk. kam.), Arnas Velička – 20 (6 atk. kam., 10 rez. perd.), Rihadas Lomažas – 12 (5 atk. kam.), Zane‘as Watermanas – 11, Arnas Beručka pridėjo 8 (6 atk. kam.).

Nugalėtojams Tysonas Acuffas įmetė 18 taškų, Kregoras Hermetas – 15, Andrijus Miška – 14, Hugo Toomas surinko 12.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų