„Neptūnas“ dramatiškai krito V.Garasto taurės finale

Klaipėdiečiai dar galėjo išplėšti pergalę, kai paskutinei atakai turėjo 7 sekundes, bet Arno Veličkos bandymas mesti iš toli buvo blokuotas varžovo.
Pralaimėjusiems Donatas Tarolis pelnė 22 taškus (6 atk. kam.), Arnas Velička – 20 (6 atk. kam., 10 rez. perd.), Rihadas Lomažas – 12 (5 atk. kam.), Zane‘as Watermanas – 11, Arnas Beručka pridėjo 8 (6 atk. kam.).
Nugalėtojams Tysonas Acuffas įmetė 18 taškų, Kregoras Hermetas – 15, Andrijus Miška – 14, Hugo Toomas surinko 12.
