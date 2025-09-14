Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

„Šiauliai“ turnyrą baigė pergale

2025-09-14 17:34 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-14 17:34

„Šiaulių“ klubas pergalingai užbaigė pasirodymą Vlado Garasto taurėje. Dariaus Songailos auklėtiniai turnyro mažajame finale 98:92 (35:23, 16:21, 23:23, 24:25) susitvarkė su Ventspilio „Ventspils“ ekipa.

C.Hendersonas vedė šiauliečius į priekį (Gintaro Šiupario nuotr.)

„Šiaulių“ klubas pergalingai užbaigė pasirodymą Vlado Garasto taurėje. Dariaus Songailos auklėtiniai turnyro mažajame finale 98:92 (35:23, 16:21, 23:23, 24:25) susitvarkė su Ventspilio „Ventspils“ ekipa.

0

Šiauliečiai šovė į priekį nuo rungtynių pradžios bei netrukus susikūrė dviženklį pranašumą, kurį išlaikė iki pirmojo ketvirčio pabaigos (35:23). Visgi varžovai iš Latvijos antrajame kėlinyje savo skirtumą aptirpdė ir lipo „Šiauliams“ ant kulnų viso mačo metu. Išlaikytas pranašumas leido Saulės miesto ekipai užbaigti pasiruošimą sezonui pergalingai.

Šiaulių komanda vertėsi be į Lietuvą dar neatvykusio Camo Reddisho, traumą besigydančio Siimo-Sanderio Venes bei šeštadienį koją susižeidusio Vaido Kariniausko.

„Šiauliai“: Cedricas Hendersonas 16, Oskaras Pleikys (7 atk. kam.) ir Marius Valinskas po 13, Danielis Baslykas, Dayvionas McKnightas (8 rez. perd.) ir Jordanas Brownas (8 atk. kam) po 12, Dovydas Romančenko (10 atk. kam.) 9, Gustas Dembinskis 6, Rokas Čivilis 5.

„Ventspils“: Cameronas Sheltonas 16, Robertas Berze 15, Amandas Urkis 13, Artūras Ausejas 12, Renaras Birkanas 11, Nikolajus Atanasovas ir Edvardas Mežulis po 10.

