Kalendorius
Rugsėjo 14 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Lukas Tarasevičius ir Modesta Bužerytė triumfavo Lietuvos maratono čempionate Vilniuje

2025-09-14 21:08 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-14 21:08

Sekmadienį „Swedbank Vilniaus maratone“ pagrindinėje distancijoje finišavo 1560 bėgikų.

Lukas Tarasevičius (Lukaszo Szelago nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Sekmadienį „Swedbank Vilniaus maratone“ pagrindinėje distancijoje finišavo 1560 bėgikų.

REKLAMA
0

Kartu vyko Lietuvos čempionatas, kurio prizininkais tapo:

Vyrai. 1.Lukas Tarasevičius 2:28:33 (anksčiau buvo laimėjęs 2021 ir 2024 m. čempionatus), 2.Modestas Dirsė 2:28:50, 3.Andrej Jegorov 2:31:45

Moterys. 1.Modesta Bužerytė 2:55:32, 2.Milda Eimontė 2:57:37, 3.Monika Bytautienė 2:57:37

Kituose bėgimuose nugalėjo:

Pusmaratonis. Remigijus Kančys 1:11:02 ir Vaida Žūsinaitė-Nekriošienė 1:16:02

10 km. Erik Černiavski 33:07 ir Danielė Šatikaitė 36:21

5 km. Aivaras Čekanavičius 16:18 ir Vaida Žūsinaitė-Nekriošienė 16:38

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų