Lukas Tarasevičius ir Modesta Bužerytė triumfavo Lietuvos maratono čempionate Vilniuje

Kartu vyko Lietuvos čempionatas, kurio prizininkais tapo:
Vyrai. 1.Lukas Tarasevičius 2:28:33 (anksčiau buvo laimėjęs 2021 ir 2024 m. čempionatus), 2.Modestas Dirsė 2:28:50, 3.Andrej Jegorov 2:31:45
Moterys. 1.Modesta Bužerytė 2:55:32, 2.Milda Eimontė 2:57:37, 3.Monika Bytautienė 2:57:37
Kituose bėgimuose nugalėjo:
Pusmaratonis. Remigijus Kančys 1:11:02 ir Vaida Žūsinaitė-Nekriošienė 1:16:02
10 km. Erik Černiavski 33:07 ir Danielė Šatikaitė 36:21
5 km. Aivaras Čekanavičius 16:18 ir Vaida Žūsinaitė-Nekriošienė 16:38
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!