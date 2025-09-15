Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Vienas „Fenerbahče“ titulų kalvių: Masiulis buvo labai svarbi Šaro sistemos dalis

2025-09-15 09:48 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-15 09:48

Kauno „Žalgirio" krepšininkai baigė savaitės trukmės treniruočių stovyklą Turkijoje. Čia vykusiame „Gloria Cup" turnyre žalgiriečiai susitiko su trimis Turkijos klubais ir iškovojo dvi pergales.

E.McCollumas pozityviai atsiliepė apie naująjį „Žalgirio“ trenerį (Scanpix nuotr.)

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai baigė savaitės trukmės treniruočių stovyklą Turkijoje. Čia vykusiame „Gloria Cup“ turnyre žalgiriečiai susitiko su trimis Turkijos klubais ir iškovojo dvi pergales.

1

Varžovų gretose buvo sutiktas ne vienas puikiai „Žalgirio“ žaidėjams ar trenerių štabo nariams pažįstamas veidas. Itin gerai kauniečių vyriausiąjį trenerį Tomą Masiulį pažįsta Stambulo „Galatasaray“ gretose šį sezoną žaisiantis Errickas McCollumas, kuris dar praėjusiame sezone kartu su T.Masiuliu tapo Eurolygos čempionu Stambulo „Fenerbahče“ klube.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Išskirtiniame interviu, skirtame Insideriams, pakalbintas amerikietis dalijosi savo mintimis apie pažintį su T.Masiuliu ir „Žalgirio“ vaizdą.

„Tomas yra puikus vyrukas. Jis yra tikras profesionalas ir visada šalia, kai tau kažko iš jo reikia. Nesvarbu, ar tai būtų treniruotė, kada reikia jo pagalbos, ar skrydis lėktuvu, kada jis prieina su rungtynių medžiaga kompiuteryje. Bandau užmigti, o jis jau siūlo pažiūrėti iškarpytus klipus. Aš labai vertinu tokią pagalbą, nes žinai, kad tavo laikas yra labai trumpas“, – aiškino E.McCollumas.

Krepšininkas pridėjo, kad T.Masiulio darbo etika yra tai, kas jam gali padėti tapti sėkmingu treneriu Eurolygoje.

„Tomas yra itin dėmesingas detalėms. Turi daug žinių. Jis visada būna pasiruošęs ir tą išlaiko viso sezono metu. Jis visada paniręs į žaidimą, todėl, manau, kad būtent dėl šių priežasčių jis bus sėkmingas vyriausiasis treneris. Jis žino žaidimo vingrybes, jis turi savo derinių po minutės pertraukėlių. Žino, kaip pasiruošti, kaip viską daryti. Jis buvo labai svarbi Šaro sistemos dalis. Tikrai pamatysite tai būsimo sezono „Žalgiryje“. Ypač, kai Eurolyga yra tokia konkurencinga. Žmonės turi išlikti kantrūs. Gali būt pakilimų ir nuosmukių, ypač tik pradedančiam treneriui. Kaip bebūtų, manau, kad jis gali būti sėkmingu treneriu“, – kalbėjo gynėjas.

Visą pokalbį su E.McCollumu, kuriame žaidėjas plačiai papasakojo apie šio sezono „Žalgirio“ rodomo žaidimo ypatumus bei sudėties akcentus, jau dabar gali pamatyti visi „Insideriai“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
T.Masiulis apžvelgė rungtynes (Žalgirio nuotr.)
Prie „Žalgirio“ vairo debiutavęs T.Masiulis: jausmas, kad grįžau į dublerių komandą

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

