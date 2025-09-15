„Anadolu Efes“ priekinę liniją sutvirtino NBA palikusiu Bahamų talentu

Turkijos klubas pranešė apie vienerių metų kontraktą su Kai’umi Jonesu.
✍️ Başarılı uzun Kai Jones ile 2025/2026 sezonu için sözleşme imzaladık!#Welcome Kai#BenimYerimBurası pic.twitter.com/FYJ01bag9U— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) September 15, 2025
24-erių 211 cm ūgio vidurio puolėjas iš Bahamų buvo laikomas itin perspektyviu, o 2021-ųjų Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) naujokų biržoje pakviestas 19-uoju šaukimu.
Vis dėlto stipriausioje pasaulio lygoje jis nepritapo – per du sezonus neįsitvirtino Šarlotės „Hornets“ rotacijoje, praėjusį sezoną pradėjo Los Andželo „Clippers“ gretose, o baigė su Dalaso „Mavericks“ marškinėliais.
Praėjusio sezono aukštaūgio vidurkiai NBA siekė 12 minučių, 5 taškus, 3,1 atkovoto kamuolio ir 0,6 rezultatyvaus perdavimo.
Jis yra sužaidęs keturis mačus su Bahamų rinktinės apranga ir per keturis FIBA „langų“ mačus rinko 15,8 taško, 8 atkovotus kamuolius bei 22,5 naudingumo balo. Vasarą juo domėjosi ir Bolonijos „Virtus“, bet pats aukštaūgis dar taikėsi išsilaikyti NBA.
„Anadolu Efes“ praėjusį sezoną nepasiekė finalo nei Turkijos pirmenybėse, nei šalies taurėje, o Eurolygos kampaniją baigė kevirtfinalyje.
