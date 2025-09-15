Lietuvos Cross Country čempionato finišas: titulai, išplėšti paskutiniuose metruose

Paskutiniame etape taikyta speciali taškų sistema, suteikusi papildomų balų pirmosioms aštuonioms pozicijoms, intrigą dėl čempionų vardų palaikė iki pat pabaigos, o kai kuriose klasėse nugalėtojus lėmė sekundės ir minimalūs taškų skirtumai.
Daugiau naujienų apie motociklų sportą – specialioje rubrikoje.
Viską lėmė vienas taškas
Didžiausia įtampa ir permaininga kova vyko galingiausioje Enduro klasėje. Nors etapo nugalėtoju tapo Nerimantas Jucius, vos vieno taško persvara čempiono titulą pirmą kartą karjeroje iškovojo Dovydas Karka.
Jei sportininkas būtų finišavęs laipteliu žemiau, čempiono vardas būtų išslydęs iš rankų. Trečią vietą bendroje įskaitoje užėmė po traumos atsigaunantis Arminas Jasikonis.
„Šis etapas buvo itin sunkus. Pusę varžybų važiavau pirmas, bet turėjau nesėkmingą sustojimą, kuriame sugaišau labai daug laiko.
Išvažiavęs nusiteikiau, kad varžovus pasivysiu, ir ratas po rato, kiekvieną metrą bandžiau išnaudoti. Paskutiniame rate dar ir sugedo amortizatorius, bet atlaikiau. Sezonas puikus, ačiū Nerimantui už kovą“, – įspūdžiais dalijosi čempionas D. Karka.
Ne mažesnė drama virė ir E40+ klasėje. Etapą laimėjęs Leon Kozlovskis taškais susilygino su Mindaugu Daugėla, tačiau dėl daugiau aukštesnių vietų, iškovotų sezono metu, būtent jam atiteko čempiono titulas.
Tuo metu Open klasėje techninių problemų turėjęs Šarūnas Matutis taip pat vos vienu tašku aplenkė etapo nugalėtoją Liutaurą Maciulevičių ir tapo čempionu.
Įspūdingą šuolį pademonstravo Quad klasės atstovas Gediminas Volkavičius. Laimėjęs lemiamą etapą ir susirinkęs papildomus taškus, jis iš trečiosios vietos bendroje įskaitoje pakilo tiesiai į čempiono sostą.
Ištvermė ir užtikrintas dominavimas
Kai kuriems sportininkams paskutinis etapas tapo ne tik greičio, bet ir charakterio išbandymu. Quad ATV klasėje po sunkios ligos į startą stojęs Daividas Rudokas įrodė savo valią – jam pavyko finišuoti trečioje vietoje, kurios pakako išsaugoti sezono lyderio poziciją ir tapti čempionu.
Tuo metu E1 klasėje Domas Butkus ketvirtą kartą iš eilės užsitikrino čempiono titulą, nepaisant to, kad paskutiniame etape jį pavedė technika.
„Šiame etape visai nepavargau, nors trečiame rate pavedė motociklas. Šiandien nepasisekė, bet praėjusiuose etapuose viskas buvo puikiai. Šių metų tikslai tikrai yra pasiekti“, – ramiai situaciją įvertino D. Butkus.
Savo pozicijas užtikrintai apgynė ir jaunieji sportininkai bei moterų įskaitos nugalėtoja. 85 klasėje čempionu tapo Ernestas Liepis, E14+ klasėje, kaip ir motokrose, triumfavo Dovydas Aistis Šikšnys.
Moterų įskaitoje nugalėjo Deimantė Černegaitė. Tuo tarpu E50+ klasėje, lyderiui Danieliui Žoštautui praleidus etapą, čempionu tapo Gintautas Igaris.
Sezonas baigtas – laukia apdovanojimai
Visi oficialūs „2025 m. Lietuvos Cross Country čempionato ir taurės“ rezultatai paskelbti Lietuvos motociklų sporto federacijos (LMSF) svetainėje.
Iškilmingas čempionų ir prizininkų pagerbimas vyks lapkričio 29 dieną per metinę LMSF apdovanojimų šventę.
