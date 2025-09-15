Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Nico Hulkenbergo galvosūkis: kodėl po geriausio karjeros finišo dingo rezultatai?

2025-09-15 20:03 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-15 20:03

Trečioji vieta Silverstoune turėjo tapti Nico Hulkenbergo sezono tramplinu, tačiau virto kone prakeiksmu. Po geriausio savo karjeros „Formulėje-1“ finišo patyręs vokietis nebeiškovojo nė taško, o paskutinėse ketveriose kvalifikacijose nusileido komandos naujokui Gabrieliui Bortoleto.

Nico Hulkenbergas (nuotr. komandos archyvo)

Trečioji vieta Silverstoune turėjo tapti Nico Hulkenbergo sezono tramplinu, tačiau virto kone prakeiksmu. Po geriausio savo karjeros „Formulėje-1“ finišo patyręs vokietis nebeiškovojo nė taško, o paskutinėse ketveriose kvalifikacijose nusileido komandos naujokui Gabrieliui Bortoleto.

REKLAMA
0

Monzos GP fiasko, kai bolidas sustojo net nepasiekęs starto linijos, tapo liūdna šios nesėkmių serijos kulminacija. Kur dingo šio piloto greitis?

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų apie „Formulės 1“ čempionatą galite perskaityti specialioje rubrikoje.

Kaltas ne automobilis

Kaltinti automobilio neapsiverčia liežuvis. „Sauber C45“ yra konkurencingas ir pajėgus kovoti dėl taškų – tai akivaizdžiai įrodo G. Bortoleto, per pastaruosius keturis etapus finišavęs taškuose net tris kartus. Problema slypi giliau, subtilioje vairuotojo ir bolido sinergijoje.

REKLAMA
REKLAMA

„Jei nejauti bolido šimtu procentų, esant tokiems minimaliems skirtumams, iškart už tai sumoki. Nebeliko jokio buferio“, – atvirai pripažįsta N, Hulkenbergas.

REKLAMA

Būtent šio absoliutaus pasitikėjimo trūkumas lemiamu momentu kvalifikacijoje ir yra pagrindinė prastų rezultatų priežastis.

Nors vokietis giria „Sauber“ bolidą už patikimumą ir mažą padangų dilimą lenktynėse, vienas greitas ratas kvalifikacijoje vis dar primena „riterio žygį ant skustuvo ašmenų“.

„Su pernykščiu „Haas“ galėjau išvažiuoti į trasą naktį ir žinojau, kad ratas bus geras. Su „Sauber“ vis dar nesu vienas vienetas kiekviename posūkyje“, – lygina pilotas.

REKLAMA
REKLAMA

Kai viską lemia vos kelios tūkstantosios sekundės (Monzoje iki kito etapo pritrūko 0,065 s), toks netikrumas akimirksniu nubloškia į rikiuotės galą.

Užburtas rizikos ratas

Prasta starto pozicija priverčia komandą imtis agresyvios ir rizikingos taktikos, kuri pastaruoju metu vis atsisukdavo prieš patį N. Hulkenbergą.

Spa – netikėtai sudilusios priekinės padangos pareikalavo papildomo sustojimo. Vengrijoje – bauda už per ankstyvą startą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Zandvorte – gerai apgalvotą taktiką sugriovė varžovams palankus saugos automobilis. O Monzoje, startuojant iš perspektyvios 12-os vietos, viską nubraukė technikos gedimas.

Tuo metu jo komandos draugas G. Bortoleto tarsi plaukia ant sėkmės bangos. Brazilas ne tik demonstruoja stebinančią brandą, bet ir sėkmė jo neaplenkia – Monzoje varžovo bauda jam padovanojo papildomą poziciją.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų