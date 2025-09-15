Nico Hulkenbergo galvosūkis: kodėl po geriausio karjeros finišo dingo rezultatai?

Monzos GP fiasko, kai bolidas sustojo net nepasiekęs starto linijos, tapo liūdna šios nesėkmių serijos kulminacija. Kur dingo šio piloto greitis?
Kaltas ne automobilis
Kaltinti automobilio neapsiverčia liežuvis. „Sauber C45“ yra konkurencingas ir pajėgus kovoti dėl taškų – tai akivaizdžiai įrodo G. Bortoleto, per pastaruosius keturis etapus finišavęs taškuose net tris kartus. Problema slypi giliau, subtilioje vairuotojo ir bolido sinergijoje.
„Jei nejauti bolido šimtu procentų, esant tokiems minimaliems skirtumams, iškart už tai sumoki. Nebeliko jokio buferio“, – atvirai pripažįsta N, Hulkenbergas.
Būtent šio absoliutaus pasitikėjimo trūkumas lemiamu momentu kvalifikacijoje ir yra pagrindinė prastų rezultatų priežastis.
Nors vokietis giria „Sauber“ bolidą už patikimumą ir mažą padangų dilimą lenktynėse, vienas greitas ratas kvalifikacijoje vis dar primena „riterio žygį ant skustuvo ašmenų“.
„Su pernykščiu „Haas“ galėjau išvažiuoti į trasą naktį ir žinojau, kad ratas bus geras. Su „Sauber“ vis dar nesu vienas vienetas kiekviename posūkyje“, – lygina pilotas.
Kai viską lemia vos kelios tūkstantosios sekundės (Monzoje iki kito etapo pritrūko 0,065 s), toks netikrumas akimirksniu nubloškia į rikiuotės galą.
Užburtas rizikos ratas
Prasta starto pozicija priverčia komandą imtis agresyvios ir rizikingos taktikos, kuri pastaruoju metu vis atsisukdavo prieš patį N. Hulkenbergą.
Spa – netikėtai sudilusios priekinės padangos pareikalavo papildomo sustojimo. Vengrijoje – bauda už per ankstyvą startą.
Zandvorte – gerai apgalvotą taktiką sugriovė varžovams palankus saugos automobilis. O Monzoje, startuojant iš perspektyvios 12-os vietos, viską nubraukė technikos gedimas.
Tuo metu jo komandos draugas G. Bortoleto tarsi plaukia ant sėkmės bangos. Brazilas ne tik demonstruoja stebinančią brandą, bet ir sėkmė jo neaplenkia – Monzoje varžovo bauda jam padovanojo papildomą poziciją.
