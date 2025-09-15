Daviso taurės dramą vainikavo Collignono triumfas ir įspūdingas sugrįžimas po mėšlungio

Jau pirmajame mače sensaciją pateikė Raphaelis Collignonas (ATP-91). Belgas 7:5, 3:6, 6:3 pranoko ryškiausią australų žvaigždę Alexą de Minaurą (ATP-8). Trečiojo seto pradžioje R. Collignoną visiškai surakino mėšlungis ir jis ilgai negalėjo pakilti ant kojų. Atrodė, kad belgo kūnas tokio krūvio neatlaikys, bet R. Collignonas rado vidinių jėgų ir išplėšė didžiausią gyvenimo pergalę.
Crazy scenes. pic.twitter.com/PovWSWfkvt— José Morgado (@josemorgado) September 13, 2025
Australus ant prarajos ribos vėliau pasiuntė Zizou Bergsas (ATP-46), 7:6 (7:4), 6:4 įveikęs Jordaną Thompsoną (ATP-77).
Dvejetuose Rinky Hijikata su J. Thompsonu 6:7 (7:9), 6:3, 6:4 nugalėjo Sanderį Gille ir Joraną Vliegeną, o A. de Minauras vienetų mače 6:2, 7:5 susitvarkė su Z. Bergsu ir atstatė pusiausvyrą.
Lemiamas mačas Belgijos rinktinėje buvo patikėtas R. Collignonui. Jis dar kartą tapo šalies didvyriu, 6:7 (5:7), 6:2, 6:3 išplėšdamas pergalę prieš Aleksandarą Vukičių (ATP-95).
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!