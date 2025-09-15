Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Davis Cup

Daviso taurės dramą vainikavo Collignono triumfas ir įspūdingas sugrįžimas po mėšlungio

2025-09-15 21:37 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-15 21:37

Daviso taurės pasaulio grupės atrankiniame mače Belgijos rinktinė kiek netikėtai 3:2 išsivežė pergalę iš Australijos.

Raphaelis Collignonas | „Stop“ kadras

Daviso taurės pasaulio grupės atrankiniame mače Belgijos rinktinė kiek netikėtai 3:2 išsivežė pergalę iš Australijos.

REKLAMA
0

Jau pirmajame mače sensaciją pateikė Raphaelis Collignonas (ATP-91). Belgas 7:5, 3:6, 6:3 pranoko ryškiausią australų žvaigždę Alexą de Minaurą (ATP-8). Trečiojo seto pradžioje R. Collignoną visiškai surakino mėšlungis ir jis ilgai negalėjo pakilti ant kojų. Atrodė, kad belgo kūnas tokio krūvio neatlaikys, bet R. Collignonas rado vidinių jėgų ir išplėšė didžiausią gyvenimo pergalę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Australus ant prarajos ribos vėliau pasiuntė Zizou Bergsas (ATP-46), 7:6 (7:4), 6:4 įveikęs Jordaną Thompsoną (ATP-77).

REKLAMA
REKLAMA

Dvejetuose Rinky Hijikata su J. Thompsonu 6:7 (7:9), 6:3, 6:4 nugalėjo Sanderį Gille ir Joraną Vliegeną, o A. de Minauras vienetų mače 6:2, 7:5 susitvarkė su Z. Bergsu ir atstatė pusiausvyrą.

Lemiamas mačas Belgijos rinktinėje buvo patikėtas R. Collignonui. Jis dar kartą tapo šalies didvyriu, 6:7 (5:7), 6:2, 6:3 išplėšdamas pergalę prieš Aleksandarą Vukičių (ATP-95).

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų