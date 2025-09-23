Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Davis Cup

Daviso taurė: lietuvių kelyje į pirmą grupę – Izraelio tenisininkai

2025-09-23 15:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-23 15:44

Šiandien Tarptautinės teniso federacijos būstinėje Londone buvo ištraukti 2026 metų Daviso taurės pirmos pasaulio grupės įkrintamųjų varžybų burtai. Lietuvos vyrų teniso rinktinė dėl patekimo į pirmąją varžybų grupę kitų metų pradžioje susikaus su Izraelio komanda.

Lietuvos teniso rinktinė | Sauliaus Čirbos nuotr.

0

Susitikimas vyks 2026 metų sausio 30-31 d. arba sausio 31 – vasario 1 d.

Nominaliu susitikimo šeimininku bus Izraelis, visgi vargu ar geriausiems Lietuvos tenisininkams teks vykti į šią šalį. Dėl įtemptos padėties Izraelyje jos rinktinė paskutinius du namų susitikimus buvo priversta žaisti neutraliose aikštelėse.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šio sezono pradžioje „SEB arenoje“ Vilniuje vykusiame susitikime Izraelis 1:3 nusileido Vokietijai, o praėjusių metų rugsėjį mačas tarp Izraelio ir Ukrainos buvo surengtas Kipre.

Daviso taurės reitinge Izraelio komanda užima 32-ą vietą, o lietuviai rikiuojasi 45-oje pozicijoje.

Paskutinėse šių varžybų dvikovose Lietuvos komanda 4:0 nugalėjo Beniną, o būsimieji lietuvių varžovai tokiu pat rezultatu nusileido Kanadai.

