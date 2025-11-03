 
Kalendorius
Lapkričio 3 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Tinklinis

Baltijos moterų tinklinio lygoje – kovinga Lietuvos čempionių pergalė

2025-11-03 12:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-03 12:36

Antrąją iš eilės pergalę „Elme Messer“ Baltijos moterų tinklinio čempionate iškovojo Lietuvos čempionė VMSM „Sostinės tauro-VTC“ komanda. Vilnietės šeštadienį namuose 3:2 (17:25, 16:25, 25:17, 25:15, 15:7) palaužė Rygos RVS-LU (Latvija) komandą.

Gintarės Marijos Balčiūtės nuotr. | Organizatorių nuotr.

Antrąją iš eilės pergalę „Elme Messer“ Baltijos moterų tinklinio čempionate iškovojo Lietuvos čempionė VMSM „Sostinės tauro-VTC“ komanda. Vilnietės šeštadienį namuose 3:2 (17:25, 16:25, 25:17, 25:15, 15:7) palaužė Rygos RVS-LU (Latvija) komandą.

REKLAMA
0

Viešnios iš Latvijos laimėjo pirmuosius du setus ir atrodė, kad jos parsiveš pergalę iš Vilniaus, tačiau šeimininkės manė kitaip. Perėmusios iniciatyvą, jaunosios vilnietės dominavo tiek trečiajame, tiek ketvirtajame setuose, o lemiamame sete finišavo pelnydamos šešis taškus iš eilės, taip iškovodamos gražią pergalę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nugalėtojoms 16 taškų pelnė Rusnė Radavičiūtė, 15 – Diana Ivčenkaitė, 10 – Barbora Rakauskaitė, 6 – Kamilė Vitartaitė.

REKLAMA
REKLAMA

Rygos ekipoje išsiskyrė Anete Čelnova su 22 taškais.

VMSM „Sostinės tauro-VTC“ komanda su 5 taškais Baltijos lygoje pakilo į penktąją vietą. Lygoje pirmauja „Kaunas-VDU“ (15 tšk.), o šešta yra Lietuvos U18 rinktinė (5 tšk.).

REKLAMA

Lapkričio 8 dieną VMSM „Sostinės tauras-VTC“ namuose susitiks su Latvijos U18 rinktine.

Šiauliečiams – estų pamokos

„Elme Messer“ Baltijos vyrų tinklinio lygoje Šiaulių „Elga-Grafaitė-S-Sportas“ antrą savaitgalį iš eilės išmėgino jėgas su vienais turnyro favoritų iš Estijos. Kaip prieš savaitę akistatoje su čempione Tartu „Bigbank“, taip ir šį šeštadienį mače su „Parnu Vorkpalliklubi“ šiauliečiams pergalės pasiekti nepavyko.

REKLAMA
REKLAMA

Vienvaldžiu pirmenybių lyderiu tapęs „Parnu Vorkpalliklubi“ klubas Šiauliuose šventė pergalę 3:0 (25:13, 25:19, 25:17).

Šiaulių ekipai, kuriai dėl traumos negalėjo padėti vienas lyderių Arvydas Mišeikis, 8 taškus pelnė Erikas Makaras, 7 – Arnas Rumševičius, 6 – Artūras Vincėlovičius.

Estijos komandoje 14 taškų surinko Alejandro Pita Daneilas, 13 – Tristanas Tahtas, 11 – Markusas Uuskari.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Jau nuo pirmųjų taškų matėsi, kad varžovai nusiteikę labai rimtai – jie atvyko čia pasiimti visų trijų taškų ir nuo pradžių žaidė itin agresyviai. Mes neradome argumentų, kaip tam pasipriešinti. Turėjome problemų priėmime ir padavimuose – šiandien praleidome labai daug neatremiamų padavimų. Kai prarandame ritmą, iš karto griūna ir gynyba. Šis mačas labai aiškiai parodė, kur turime stipriai padirbėti.

REKLAMA

Neieškome pasiteisinimo, tačiau turime suprasti, kad paskutiniai du mačai buvo žaisti prieš pajėgiausias Baltijos lygos komandas iš Estijos – jos turi didelę patirtį, daugelis žaidėjų rungtyniavo rinktinėse. Tokios rungtynės mums – gera pamoka. Dabar svarbiausia – išlaikyti kovinę dvasią, padaryti išvadas ir pasiruošti kitam mūšiui“, – mintimis dalinosi Šiaulių klubo treneris Maris Vensbergs.

REKLAMA

„Elga-Grafaitė-S-Sportas“ su 10 taškų turnyro lentelėje užima antrąją vietą. Kitas rungtynes šiauliečiai žais lapkričio 8 dieną vėl namuose su Daugpilio „Ezerzeme-DU“ (Latvija) ekipa.

Latvijos-Lietuvos tinklinio lygoje savaitgalis permainingai susiklostė Gargždų „Amber Volley“ tinklininkams.

Jie Vakarų grupės rungtynėse šeštadienį išvykoje 1:3 (14:25, 25:20, 23:25, 21:25) nusileido „Vecumnieki“ (Latvija) ekipai ir patyrė pirmąją sezono nesėkmę.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Visgi sekmadienį Lietuvos čempionai atsitiesė ir svečiuose 3:0 (25:18, 25:17, 25:19) nugalėjo Rygos RSU (Latvija) klubą.

Gargždų komandai 16 taškų pelnė Daumantas Katinas, 7 – Andrijus Čmirovas, po 6 – Aistis Miežetis ir Arnas Pakalniškis.

Kitas rungtynes „Amber Volley“ žais lapkričio 15 dieną namuose su „Ventspils“ ekipa. Lapkričio 8 dieną Rytų grupėje kita Lietuvos komanda Alytaus „Ultra“ namie susitiks su „OSK Ostnieks“ klubu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų