Baltijos moterų tinklinio lygoje – kovinga Lietuvos čempionių pergalė

Viešnios iš Latvijos laimėjo pirmuosius du setus ir atrodė, kad jos parsiveš pergalę iš Vilniaus, tačiau šeimininkės manė kitaip. Perėmusios iniciatyvą, jaunosios vilnietės dominavo tiek trečiajame, tiek ketvirtajame setuose, o lemiamame sete finišavo pelnydamos šešis taškus iš eilės, taip iškovodamos gražią pergalę.
Nugalėtojoms 16 taškų pelnė Rusnė Radavičiūtė, 15 – Diana Ivčenkaitė, 10 – Barbora Rakauskaitė, 6 – Kamilė Vitartaitė.
Rygos ekipoje išsiskyrė Anete Čelnova su 22 taškais.
VMSM „Sostinės tauro-VTC“ komanda su 5 taškais Baltijos lygoje pakilo į penktąją vietą. Lygoje pirmauja „Kaunas-VDU“ (15 tšk.), o šešta yra Lietuvos U18 rinktinė (5 tšk.).
Lapkričio 8 dieną VMSM „Sostinės tauras-VTC“ namuose susitiks su Latvijos U18 rinktine.
Šiauliečiams – estų pamokos
„Elme Messer“ Baltijos vyrų tinklinio lygoje Šiaulių „Elga-Grafaitė-S-Sportas“ antrą savaitgalį iš eilės išmėgino jėgas su vienais turnyro favoritų iš Estijos. Kaip prieš savaitę akistatoje su čempione Tartu „Bigbank“, taip ir šį šeštadienį mače su „Parnu Vorkpalliklubi“ šiauliečiams pergalės pasiekti nepavyko.
Vienvaldžiu pirmenybių lyderiu tapęs „Parnu Vorkpalliklubi“ klubas Šiauliuose šventė pergalę 3:0 (25:13, 25:19, 25:17).
Šiaulių ekipai, kuriai dėl traumos negalėjo padėti vienas lyderių Arvydas Mišeikis, 8 taškus pelnė Erikas Makaras, 7 – Arnas Rumševičius, 6 – Artūras Vincėlovičius.
Estijos komandoje 14 taškų surinko Alejandro Pita Daneilas, 13 – Tristanas Tahtas, 11 – Markusas Uuskari.
„Jau nuo pirmųjų taškų matėsi, kad varžovai nusiteikę labai rimtai – jie atvyko čia pasiimti visų trijų taškų ir nuo pradžių žaidė itin agresyviai. Mes neradome argumentų, kaip tam pasipriešinti. Turėjome problemų priėmime ir padavimuose – šiandien praleidome labai daug neatremiamų padavimų. Kai prarandame ritmą, iš karto griūna ir gynyba. Šis mačas labai aiškiai parodė, kur turime stipriai padirbėti.
Neieškome pasiteisinimo, tačiau turime suprasti, kad paskutiniai du mačai buvo žaisti prieš pajėgiausias Baltijos lygos komandas iš Estijos – jos turi didelę patirtį, daugelis žaidėjų rungtyniavo rinktinėse. Tokios rungtynės mums – gera pamoka. Dabar svarbiausia – išlaikyti kovinę dvasią, padaryti išvadas ir pasiruošti kitam mūšiui“, – mintimis dalinosi Šiaulių klubo treneris Maris Vensbergs.
„Elga-Grafaitė-S-Sportas“ su 10 taškų turnyro lentelėje užima antrąją vietą. Kitas rungtynes šiauliečiai žais lapkričio 8 dieną vėl namuose su Daugpilio „Ezerzeme-DU“ (Latvija) ekipa.
Latvijos-Lietuvos tinklinio lygoje savaitgalis permainingai susiklostė Gargždų „Amber Volley“ tinklininkams.
Jie Vakarų grupės rungtynėse šeštadienį išvykoje 1:3 (14:25, 25:20, 23:25, 21:25) nusileido „Vecumnieki“ (Latvija) ekipai ir patyrė pirmąją sezono nesėkmę.
Visgi sekmadienį Lietuvos čempionai atsitiesė ir svečiuose 3:0 (25:18, 25:17, 25:19) nugalėjo Rygos RSU (Latvija) klubą.
Gargždų komandai 16 taškų pelnė Daumantas Katinas, 7 – Andrijus Čmirovas, po 6 – Aistis Miežetis ir Arnas Pakalniškis.
Kitas rungtynes „Amber Volley“ žais lapkričio 15 dieną namuose su „Ventspils“ ekipa. Lapkričio 8 dieną Rytų grupėje kita Lietuvos komanda Alytaus „Ultra“ namie susitiks su „OSK Ostnieks“ klubu.
