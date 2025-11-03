 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Buvęs „Žalgirio“ krepšininkas sulaikytas Belgrade vykusiame proteste

2025-11-03 13:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-03 13:00

Buvęs Kauno „Žalgirio“ vidurio puolėjas Vladimiras Štimacas buvo suimtas Serbijos sostinėje Belgrade vykusio protesto metu.

Aukštaūgis buvo sulaikytas 48 valandoms. 38-erių V.Štimacas suimtas prie Serbijos nacionalinio transliuotojo RTS būstinės, kur žmonės rinkosi pagerbti Novi Sado tragedijos auksas, kai griuvo geležinkelio stoties stogas. Tragedija įvyko pernai lapkričio 1-ąją ir jos metu žuvo 16 žmonių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dėl tragedijos kaltinama korumpuota valdžia, kuri suteikė leidimą naudoti avarinės būklės geležinkelio stotį. Protesto bangos tuomet privertė trauktis ministrą pirmininką ir visą vyriausybę.

„Ateikite šiandien prie policijos nuovados, taip, kaip Vladimiras visada ateidavo ir ateitų dėl kiekvieno iš jūsų. Tegul jis išgirsta ir žino, kad nėra vienas ir kad kartu reikalaujame jo skubaus paleidimo. Vladimiras buvo sulaikytas pagal melagingus kaltinimus, tiesioginiu Aleksandro Vučičiaus nurodymu ir privalo būti nedelsiant paleistas“, – socialiniuose tinkluose rašė Vladimiro žmona Aleksandra Štimac.

