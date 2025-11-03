Buvęs „Žalgirio“ krepšininkas sulaikytas Belgrade vykusiame proteste

Aukštaūgis buvo sulaikytas 48 valandoms. 38-erių V.Štimacas suimtas prie Serbijos nacionalinio transliuotojo RTS būstinės, kur žmonės rinkosi pagerbti Novi Sado tragedijos auksas, kai griuvo geležinkelio stoties stogas. Tragedija įvyko pernai lapkričio 1-ąją ir jos metu žuvo 16 žmonių.
Dėl tragedijos kaltinama korumpuota valdžia, kuri suteikė leidimą naudoti avarinės būklės geležinkelio stotį. Protesto bangos tuomet privertė trauktis ministrą pirmininką ir visą vyriausybę.
„Ateikite šiandien prie policijos nuovados, taip, kaip Vladimiras visada ateidavo ir ateitų dėl kiekvieno iš jūsų. Tegul jis išgirsta ir žino, kad nėra vienas ir kad kartu reikalaujame jo skubaus paleidimo. Vladimiras buvo sulaikytas pagal melagingus kaltinimus, tiesioginiu Aleksandro Vučičiaus nurodymu ir privalo būti nedelsiant paleistas“, – socialiniuose tinkluose rašė Vladimiro žmona Aleksandra Štimac.
Hapšenje brata Štimca.— Lodger Limansky (@paratzelzius) November 3, 2025
Mrak je najcrnji pred svitanje... pic.twitter.com/3fuM0HSmNa
