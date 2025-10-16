Paskelbė siaubingą vaizdą – sunku patikėti žmonių žiaurumu: „Nėra žodžių“

Pirmadienio vakarą gyvūnų gelbėjimo tarnyba VŠĮ „Letenėlių namai“ pasidalino skaudžiu įrašu, kuriame jie pasidalino, kad jų globon pakliuvo žmogaus pašautas mažas katinėlis. Jį radusi mergina iš pradžių galvojo, kad gyvūnas buvo partrenktas ir bandė ieškoti pagalbos vietinėje Šakių veterinarijos klinikoje, bet nepavyko susisiekti.
Galiausiai buvo susisiekta su VŠĮ „Letenėlių namais“, kurie suderino, kad gyvūnas būtų nuvežtas į LSMU Kriaučeliūno kliniką, kur jis buvo nugabentas sekmadienio vakarą.
„Žmonės, radę šį mažą, gelsvą kūnelį, pirmiausia pagalvojo: partrenktas. Tačiau veterinarų išvada – jis buvo pašautas. Nėra žodžių tam pykčiui, kurį jaučiame galvodami apie tą, kas paėmė ginklą ir šovė į tokį mažą, bejėgį gyvūną“, – įraše teigė VŠĮ „Letenėlių namai“.
Jie priduria, kad kai sužeistas katinėlis buvo atvežtas pas veterinarus, jis dar buvo sąmoningas, tačiau visiškai išsekęs.
„Kūno temperatūra 38 °C, gleivinės rausvos, pilvas įtemptas ir labai skausmingas. Rentgenas parodė kulkos skeveldros įstrigimą L3 slankstelio srityje – būtent ten, kur praeina stuburo smegenys. Dėl to jis nebejaučia užpakalinių kojyčių“, – nurodė VŠĮ „Letenėlių namai“, pridūrę, kad gyvūnui diagnozuota paraplegija.
VŠĮ „Letenėlių“ namų teigimu, katinėlio būklė buvo kritinė, o beveik pusę gyvūno pilvo ertmės užėmė skysčiai ir kraujas.
„Gydytojai sakė — jei būtų atvežtas keliomis valandomis vėliau, pūslė būtų plyšusi, o jis būtų miręs baisiose kančiose“ – tvirtino VŠĮ „Letenėlių namai“.
Gyvūnui atlikta operacija
Naujienų portalo tv3.lt žurnalistams susisiekus su VŠĮ „Letenėlių namų“ atstovais, jie nurodė, kad tai jau ne pirmas kartas, kada jų globon patenka šratiniu šautuvu peršautas katinas. Visgi tai pirmas kartas, kada gyvūno būklė yra tokia sunki.
„Dažniausiai šratai patenka po oda, ar į galūnes. Šiuo atveju kulka įstrigusi nugaros smegenų kanale tarp slankstelių“, – teigė jie.
Sulaukę katinuką radusios merginos ir sekėjų ir rėmėjų paramos, sužalotam gyvūnui trečiadienį buvo suplanuota operacija ir pašalinta kulka.
Tai, kad šiam katinui iš tiesų buvo atlikta operacija patvirtino ir LSMU Kriaučeliūno klinikos atstovai.
„Kačiukas šiandien prieš pietus išoperuotas, pašalinta kulka. Po operacijos atliktas MRT, kad būtų nustatytas pilnas pažeidimo mastas. Kol kas panašu, kad stuburo smegenų pažeidimas lokalus.
Tad laikomės vilties, kad jis bus labai užsispyręs ir dės max pastangas atsigauti. Bet dar negalime atsipūsti, nes operacija labai sudėtinga ir išlieka didelė komplikacijų rizika“, – pridūrė VŠĮ „Letenėlių namų“ atstovai.
Norintys paremti peršauto katinėlio gydymą tai gali padaryti žemiau įraše nurodytuose VŠĮ „Letenėlių namai" rekvizituose:
