TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Skubiai įspėja visus Lietuvos vairuotojus: siunčia svarbią žinią

2025-10-21 07:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-21 07:45

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija socialiniame tinkle „Facebook“ skelbia svarbų įspėjimą vairuotojams: kelyje vis dažniau pasirodo laukiniai gyvūnai.

Rudenį, kai dienos trumpėja, o keliai tampa šlapesni ir slidesni, padidėja rizika susidurti su stirnomis, briedžiais ar šernais.

Rudenį, kai dienos trumpėja, o keliai tampa šlapesni ir slidesni, padidėja rizika susidurti su stirnomis, briedžiais ar šernais.

NUOTRAUKOS: Spūstys Vilniuje
(29 nuotr.)
FOTOGALERIJA. NUOTRAUKOS: Spūstys Vilniuje

Ragina būti budriems kelyje

Direkcijos atstovai ragina vairuotojus būti itin budrius, ypač anksti ryte ir sutemus, kai laukiniai gyvūnai ieško maisto ar migruoja.

Jie taip pat pasidalijo tikra istorija, nutikusia Krekenavos regioninio parko darbuotojui – ji primena, kad vos kelios sekundės gali nulemti, ar gyvūnas bus išgelbėtas, o žmogus – išvengs pavojaus.

„Stirniukas kelyje – pavojus jam ir jums.

Pakeliui namo mane aplenkė automobilis, bene už 30 metrų pastebėjau į važiuojamąją dalį išbėgantį nedidelį stirniuką. Vairuotojas jį pamatė vėliau nei aš. Asfaltas po lietaus buvo šlapias, todėl stabdomas automobilis slydo. Laimei, greitis nebuvo didelis, vis dėlto, laiku sustoti nepavyko...

Pasigirdo nestiprus stuktelėjimas, bet stirniukas nušuoliavo į kelkraštį ir kelis kartus „sulojo“ ant jį užgavusio „priešo“, – pasakoja Krekenavos regioninio parko lankytojų centro administratorius Arvydas Svirka.

Rudenį tamsa ateina anksčiau, dažniau lyja, o laukiniai žvėrys, ypač stirnos, briedžiai, šernai, ieško maisto ir porų. Pavojingiausias laikas – auštant ir temstant prie laukų, pamiškėse.

  • Nevažiuokite tokiose vietose greitai;
  • Jei kelyje pasirodo gyvūnas – mažinkite greitį, stebėkite kelkraščius, laikykitės saugaus atstumo;
  • Pamatę vieną, būkite pasirengę, – netoliese gali būti ir kitų;
  • Ypač būkite budrūs, jei matote kelio ženklą „Laukiniai gyvūnai“.

Linkime visiems saugiai grįžti namo.

Atvaizdą sugeneravo dirbtinis intelektas“, – rašoma įraše.

