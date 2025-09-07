Klaipėdos zoologijos sode žuvo voverių jaunikliai ir papūgos, paviešinti vaizdai: „Tegu pasižiūri“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Klaipėdos zoologijos sodo darbuotojai nufilmavo, kaip aplinkosaugininkai laikydami tinklus voljeruose gaudo voveres. Tai jau ne pirmas šios institucijos vizitas zoologijos sode, mat įstaigoje nustatyta eilė pažeidimų bei netvarkingos dokumentacijos, todėl nuspręsta beveik 200 gyvūnų paimti ir perduoti laukinių gyvūnų globos centrui šalia Kauno. Tačiau po paskutinio aplinkosaugininkų apsilankymo zoologijos sodo direktorius ypač piktas.
„Žinote, jau tas draugiškumas baigia išsekti. Jau yra neriboto proto elgesys gamtosaugininkų ir kas juos palaiko, tegu pasižiūri“, – apie Aplinkosaugos departamento vizitą kalbėjo Klaipėdos zoologijos sodo vadovas Edvardas Legeckas.
Anot vadovo, aplinkosaugininkai voverių lizdus apdengė tinklais, o tada beldė į sieneles, kad išsigandusios voverės šoktų iš guolio į tinklus. Kadangi voverės bendruomeniški gyvūnai, tad sode likusios neteko antrų pusių, tėvų ar vaikų, todėl patiria milžinišką stresą.
„Stresas daromas, nepatogumai daromi, gyvūnai traumuojami. Jei būtų teismas pripažinęs, mes būtume labai švelniai sugaudę, nes yra technologija. Tai reiškia, žmonės net nežino, kaip gaudyti“, – dėstė E. Legeckas.
Tarp paliktų gyvūnų – ir kelių dienų mažyliai
Maža to, kitą rytą po aplinkosaugininkų apsilankymo sodo darbuotojai viename lizde rado vienus paliktus vos kelių dienų amžiaus voverių jauniklius, kurių tėvus tarnyba išsivežė. Dabar voveriukus šildo paskubomis sumeistrautame šiltame guolyje su uždangalu ir termometru. Sako, visa laimė, kad buvo vasariška naktis ir mažyliai nesušalo. Vis tik du mažyliai numirė. Direktorius nepabijojo prieš kameras parodyti mirusius mažylius, ant kurių rusvų kūnelių ryškėjo tamsios dėmės.
„Vien dėl to, kad į tą lizdą buvo įbėgusi svetima voverė gaudymo metu ir sukandžiojo juos, nes yra įkandimo žymės. Motina, kada yra gyvenanti laisvai, ji tą lizdą saugo“, – kodėl mažyliai neišgyveno pasakojo E. Legeckas.
Aplinkos apsaugos departamento atsiųstame situacijos komentare šie aiškina, jog zoologijos sodas nepranešė, jog voverės turi vaikus.
„Poėmio metu paimta 41 voverė, nors ūkio subjektas apskaitoje nurodė, kad turi 20 šios rūšies gyvūnų. Klaipėdos zoologijos sodo veterinarijos gydytojas su darbuotoja dalyvavo visame gyvūnų paėmimo procese, stebėjo jį, vertino ir teikė savo komentarus, informacijos, kad gyvūnai serga, yra vaikingi ar turi vaikų, nepateikė“, – savo įvykių versiją dėstė Aplinkos apsaugos departamentas.
Aplinkosaugininkai gaudė ir papūgas
Tačiau anot zoologijos sodo vadovo, tai dar ne viskas. Prieš tai aplinkosaugininkai taip pat gaudė išvežti numatytas papūgas. Išsigandę paukščiai esą daužėsi į voljero sienas ir keli užsimušė.
„Mes radome ir lavonų. Nes kada didelis voljeras, papūgas yra sunku pagauti. Yra ir užsimušusių ir čia mes radome voverių užstrigusių“, – prarastus gyvūnus prisiminė Klaipėdos zoologijos sodo vadovas.
Aplinkosaugininkai aiškino, jog sodo vadovas „paukščių paėmimo metu nebendradarbiavo, iš anksto buvo prašoma sudaryti sąlygas lengvesniam, sklandesniam ir saugesniam poėmio procesui, bet į departamento prašymą nebuvo atsižvelgta.“
Maža to, anot aplinkosaugininkų, sodo vadovas ir toliau nesileidžia į kalbas, nors poėmiai vyks ir toliau.
„Ūkio subjektas čia ir nebendradarbiauja, nors buvo informuotas, kad negalima perinti paukščių, kurie neturi kilmės dokumentų, nesudaryti sąlygų paukščių perėjimui naujai, tačiau elgiamasi pagal savus kanonus, o ne pagal teisės aktų reikalavimus“, – komentavo valstybės institucija.
Jeigu pažeidimai nebus pašalinti, institucija spręs dėl visiško sodo uždarymo.
