Tragiškais įvykiais pažymėtas šeštadienis: mirė du nepilnamečiai

Kaip policija pranešė, šeštadienį apie 13 val. 40 min. Klaipėdos rajone savo namuose užspringo ir mirė mažametis, gimęs 2014 metais.
Įtariama, kad vaikas užspringo maistu.
Šeštadienį apie 5 val. 44 min. Vilniuje Mindaugo g. bute rastas 2009 metais gimusio nepilnamečio kūnas.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti.
