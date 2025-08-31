Kalendorius
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Tragiškais įvykiais pažymėtas šeštadienis: mirė du nepilnamečiai

2025-08-31 08:39 / šaltinis: BNS ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS ir tv3.lt aut.
2025-08-31 08:39

Klaipėdos rajone ir Vilniuje praėjusią parą mirė du nepilnamečiai. 

Netektis (nuotr. 123rf.com)

Klaipėdos rajone ir Vilniuje praėjusią parą mirė du nepilnamečiai. 

REKLAMA
0

Kaip policija pranešė, šeštadienį apie 13 val. 40 min. Klaipėdos rajone savo namuose užspringo ir mirė mažametis, gimęs 2014 metais.

Įtariama, kad vaikas užspringo maistu. 

Šeštadienį apie 5 val. 44 min. Vilniuje Mindaugo g. bute rastas 2009 metais gimusio nepilnamečio kūnas.

Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Šie Lietuvos žmonės – vis dar dingę be žinios: prabilo, kodėl taip nutinka (nuotr. Policijos departamento, BNS)
Šie Lietuvos žmonės – vis dar dingę be žinios: prabilo, kodėl taip nutinka (17)
Telefoniniai sukčiai (asociatyvi nuotr.) (nuotr. Pexels)
Vilniuje ir Klaipėdoje sukčiai iš žmonių išviliojo apie 17 tūkst. eurų

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų