Kalendorius
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos jaunieji dviratininkai triumfavo čempionate Rygoje

2025-08-31 18:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-31 18:30

Rugpjūčio 21–23 d. Latvijoje tris dienas vykusiame Rygos jaunučių dviračių lenktynių čempionate nepralenkiamais lyderiais tapo Matas Kubilius ir Augustė Mikutytė.

Artūrs Kozulis nuotr. | Organizatorių nuotr.

Rugpjūčio 21–23 d. Latvijoje tris dienas vykusiame Rygos jaunučių dviračių lenktynių čempionate nepralenkiamais lyderiais tapo Matas Kubilius ir Augustė Mikutytė.

REKLAMA
0

Šie Šilalės „DSK Kvėdarnos“ klubo trenerio K. Česaičio auklėtiniai tapo bendrosios įskaitos nugalėtojais ir buvo pripažinti aktyviausiais varžybų dviratininkais.

2 vietą iškovojo Augustė Audinytė, 3 vietą – Monika Liutinskaitė (Klaipėdos SC „Viesulas”).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Čempionate dalyvavo Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Estijos atstovai.

1 etape Matas ir Augustė buvo greičiausi asmeninėse lenktynėse laikui.

2 etape, įveikęs 60 km grupines lenktynes, finišo sprinte Matas iškovojo antrąją pergalę. Merginų grupėje nugalėtoja tapo Augustė Mikutytė. Ji kartu su komandos drauge Augustė Audinyte nuvažiavo į pabėgimą jau pirmajame rate ir nuolat didindamos persvarą sėkmingai išsilaikė priekyje iki finišo. Po antrojo etapo bendros įskaitos lyderė buvo Augustė Mikutytė, o aktyviausia dviratininkė – Augustė Audinytė.

REKLAMA
REKLAMA

3 etape merginos važiavo 10 ratų lenktynes, kurios buvo padalintos į 2 važiavimus. Šį etapą nugalėjo Augustė Audinytė, o bendroje įskaitoje lyderės poziciją išsaugojo Augustė Mikutytė. Vyrų grupėje aplenkęs 39 varžovus nugalėjo Matas Kubilius.

4 etape sportininkai turėjo įveikti 800 m asmenines lenktynes į kalną. Šį etapą laimėjo Augustė Mikutytė, vos 0,2 sek. aplenkusi komandos draugę Augustę Audinytę. Tarp vyrų bendros įskaitos lyderį Matą Kubilių aplenkė latvis Ralfs Zaļeskis.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų