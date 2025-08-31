Lietuvos jaunieji dviratininkai triumfavo čempionate Rygoje

Šie Šilalės „DSK Kvėdarnos“ klubo trenerio K. Česaičio auklėtiniai tapo bendrosios įskaitos nugalėtojais ir buvo pripažinti aktyviausiais varžybų dviratininkais.
2 vietą iškovojo Augustė Audinytė, 3 vietą – Monika Liutinskaitė (Klaipėdos SC „Viesulas”).
Čempionate dalyvavo Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Estijos atstovai.
1 etape Matas ir Augustė buvo greičiausi asmeninėse lenktynėse laikui.
2 etape, įveikęs 60 km grupines lenktynes, finišo sprinte Matas iškovojo antrąją pergalę. Merginų grupėje nugalėtoja tapo Augustė Mikutytė. Ji kartu su komandos drauge Augustė Audinyte nuvažiavo į pabėgimą jau pirmajame rate ir nuolat didindamos persvarą sėkmingai išsilaikė priekyje iki finišo. Po antrojo etapo bendros įskaitos lyderė buvo Augustė Mikutytė, o aktyviausia dviratininkė – Augustė Audinytė.
3 etape merginos važiavo 10 ratų lenktynes, kurios buvo padalintos į 2 važiavimus. Šį etapą nugalėjo Augustė Audinytė, o bendroje įskaitoje lyderės poziciją išsaugojo Augustė Mikutytė. Vyrų grupėje aplenkęs 39 varžovus nugalėjo Matas Kubilius.
4 etape sportininkai turėjo įveikti 800 m asmenines lenktynes į kalną. Šį etapą laimėjo Augustė Mikutytė, vos 0,2 sek. aplenkusi komandos draugę Augustę Audinytę. Tarp vyrų bendros įskaitos lyderį Matą Kubilių aplenkė latvis Ralfs Zaļeskis.
