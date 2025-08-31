Europos orientavimosi sporto bėgte čempionatas Belgijoje baigėsi sprinto rungtimi

Lietuvos komandos rezultatai:
Vilija Gvildienė – 32 vieta, 16:48 (+3:31)
Tadas Dementavičius – 37 vieta, 14:35 (+2:19)
Rokas Barauskas – DSQ
Sportininkų komentarai:
Tadas Dementavičius: „Padariau keletą klaidų, vietomis nesužiūrėjau žemėlapio, stoviniavau, vietomis prabėgau pora tvorelių, kur reikėjo įlįsti. Trasa įdomi, bet greita. Reikėjo paleisti kojas ir tiesiog bėgti. Praradau 30 sek. dėl klaidų ir gerą minutę dėl greičio.“
Rokas Barauskas: „Pačioje trasos pradžioje smarkiai griuvau. Klaidų pradžioje pavyko išvengti, bet 4-tame punkte nepasukau kur reikėjo. Trasa labai greita, bet tuo pačiu ir sudėtinga. Stengiausi kiek galėjau, bet kojos nekilo. Deja, bet iš karto po žemėlapio keitimo praleidau kontrolinį punktą ir buvau diskvalifikuotas. Liūdna, bet taip būna.“
Vilija Gvildienė: „Nuo pat pradžių stengiausi bėgti greitai, nes žinojau, jog reikia atiduoti visas jėgas. Deja, bet tas nepadėjo orientavimuisi ir nepavyko išvengti grubių klaidų.“
