Kalendorius
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Klaipėdos ir Šiaulių ligoninėse mirė du su greitaja pagalba atgabenti žmonės

2025-08-30 11:59 / šaltinis: BNS
2025-08-30 11:59

Klaipėdos ir Šiaulių ligoninėse mirė du pacientai, kurie į gydymo įstaigas buvo atgabenti greitosios medicinos pagalbos automobiliais.   

Greitoji BNS Foto

Klaipėdos ir Šiaulių ligoninėse mirė du pacientai, kurie į gydymo įstaigas buvo atgabenti greitosios medicinos pagalbos automobiliais.   

REKLAMA
2

Kaip pranešė policija, penktadienį, apie 10 val. 32 min. buvo gautas uostamiesčio ligoninės pranešimas, kad tą patį rytą mirė moteris. 

Pirminiais duomenimis, 1940 metais gimusi moteris apie 7 val. 50 min. į ligoninę buvo atvežta iš slaugos namų. 

Kitas mirties atvejis fiksuotas ligoninėje Šiauliuose.  

Pranešta, kad rugpjūčio 27-ąją 15.55 val. mirė vyras, gimęs 1943 metais.

Pradėti tyrimai mirties priežasčiai nustatyti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų