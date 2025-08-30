Klaipėdos ir Šiaulių ligoninėse mirė du su greitaja pagalba atgabenti žmonės

Kaip pranešė policija, penktadienį, apie 10 val. 32 min. buvo gautas uostamiesčio ligoninės pranešimas, kad tą patį rytą mirė moteris.
Pirminiais duomenimis, 1940 metais gimusi moteris apie 7 val. 50 min. į ligoninę buvo atvežta iš slaugos namų.
Kitas mirties atvejis fiksuotas ligoninėje Šiauliuose.
Pranešta, kad rugpjūčio 27-ąją 15.55 val. mirė vyras, gimęs 1943 metais.
Pradėti tyrimai mirties priežasčiai nustatyti.
