Lauryno Suodaičio namuose sužibo eglė: rezultatą parodė visiems

L. Suodaitis portalui tv3.lt papasakojo apie pasirinkto kėnio puošybos subtilybes.
„Eglutės puošimas – didžiausia sensacija namuose“, – juokėsi L. Suodaitis.
Svarbi tradicija
Kaip pabrėžia pats L. Suodaitis, jam eglutės puošimas – tai ne tik dekoras, bet ir šeimos tradicija.
„Tas puošimas man yra būtent apie procesą, o ne dekorą namuose. Kiekvienais metais stengiuosi neapkrauti, tokia labai kukli, minimalistinė, bet graži. Manau, kad visa prasmė yra toje sukurtoje atmosferoje“, – atviravo Laurynas.
Su sūnumi jiedu eglutės puošimo procesą itin vertina ir stengiasi šią tradiciją padaryti kuo smagesne.
„Stengiamės kartu puošti, išlaikyti šią tradiciją, išsikept sausainių ar pyragą, ir tą dieną, kai puošiam, turėt labai smagią šeimyninę tradiciją“, – kalbėjo vyras.
View this post on InstagramREKLAMAREKLAMA
Specialus elementas
Šiemet puošybos elementuose dominavo ypatingas pageidavimas.
„Visą laiką sutariam, kaip mes jį puošim. Tai šiemet buvo noras traukinukais. Dabar tėčio užduotis surasti žaisliukus ir tą traukinuką kažkokiu būdu primontuoti prie eglutės“, – dar ruošdamasis puošybos procesui pasakojo vyras.
Kaip buvo galima matyti Lauryno pasidalintose nuotraukose instagrame, traukinuką primontuoti pavyko puikiai, nors puošdamas kėnį traukinuku, Laurynas instagrame rašė: „+20 žilų plaukų, kol sumontavau“.
Kaip minėjo pašnekovas, šią dieną namuose bandė sukurti šventinę nuotaiką, skambėjo kalėdinė muzika.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.