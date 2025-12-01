 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Lauryno Suodaičio namuose sužibo eglė: rezultatą parodė visiems

2025-12-01 11:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-01 11:55

Žinomo verslininko ir televizijos veido Lauryno Suodaičio namuose pasklido kalėdinė nuotaika. Į namus atkeliavo įspūdingas kėnis, kurį vyras puošė kartu su sūnumi. Šiemet namuose dominavo ypatingas pageidavimas – kėnį turėjo puošti išskirtinis elementas.

Žinomo verslininko ir televizijos veido Lauryno Suodaičio namuose pasklido kalėdinė nuotaika. Į namus atkeliavo įspūdingas kėnis, kurį vyras puošė kartu su sūnumi. Šiemet namuose dominavo ypatingas pageidavimas – kėnį turėjo puošti išskirtinis elementas.

REKLAMA
4

L. Suodaitis portalui tv3.lt papasakojo apie pasirinkto kėnio puošybos subtilybes.

Laurynas Suodaitis su sūnumi
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laurynas Suodaitis su sūnumi

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Eglutės puošimas – didžiausia sensacija namuose“, – juokėsi L. Suodaitis.

Svarbi tradicija

Kaip pabrėžia pats L. Suodaitis, jam eglutės puošimas – tai ne tik dekoras, bet ir šeimos tradicija.

REKLAMA
REKLAMA

„Tas puošimas man yra būtent apie procesą, o ne dekorą namuose. Kiekvienais metais stengiuosi neapkrauti, tokia labai kukli, minimalistinė, bet graži. Manau, kad visa prasmė yra toje sukurtoje atmosferoje“, – atviravo Laurynas.

REKLAMA

Su sūnumi jiedu eglutės puošimo procesą itin vertina ir stengiasi šią tradiciją padaryti kuo smagesne.

„Stengiamės kartu puošti, išlaikyti šią tradiciją, išsikept sausainių ar pyragą, ir tą dieną, kai puošiam, turėt labai smagią šeimyninę tradiciją“, – kalbėjo vyras.

View this post on Instagram

A post shared by Laurynas Suodaitis (@laurynas_suodaitis)

REKLAMA
REKLAMA

Specialus elementas

Šiemet puošybos elementuose dominavo ypatingas pageidavimas.

„Visą laiką sutariam, kaip mes jį puošim. Tai šiemet buvo noras traukinukais. Dabar tėčio užduotis surasti žaisliukus ir tą traukinuką kažkokiu būdu primontuoti prie eglutės“, – dar ruošdamasis puošybos procesui pasakojo vyras.

Kaip buvo galima matyti Lauryno pasidalintose nuotraukose instagrame, traukinuką primontuoti pavyko puikiai, nors puošdamas kėnį traukinuku, Laurynas instagrame rašė: „+20 žilų plaukų, kol sumontavau“.

Kaip minėjo pašnekovas, šią dieną namuose bandė sukurti šventinę nuotaiką, skambėjo kalėdinė muzika.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vaida Poderytė-Bernatavičė (Nuotr. E. Rudžio, asmeninio archyvo)
Vaidos Poderytės–Bernatavičės namuose suspindo eglutė: „Šiemet Kalėdos bus išskirtinės“ (6)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų