  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Vėžys

Šis priešpilnis smogs 4 Zodiako ženklams: Budraitytė ragina pasiruošti

2025-08-30 12:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-30 12:00

Rugpjūčio 31-ąją, paskutinę vasaros dieną, jaunaties mėnulio fazę pakeis priešpilnis. Prognozuojama, kad nuo jos prasidės sudėtingesnis ir didesne įtampa pasižymintis laikas.

Artėja priešpilnis: Budraitytė įspėja 2 Zodiako ženklus (tv3.lt fotomontažas)

Rugpjūčio 31-ąją, paskutinę vasaros dieną, jaunaties mėnulio fazę pakeis priešpilnis. Prognozuojama, kad nuo jos prasidės sudėtingesnis ir didesne įtampa pasižymintis laikas.

0

Šiomis žiniomis su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais pasidalijo astrologė ir būrėja Vaiva Budraitytė.

Nusimato sudėtingas laikas

Pirmiausia, pašnekovė papasakojo apie tai, kad pirmosios metų pusės metu sudėtingiausias mėnuo buvo kovas, o antrosios – rugsėjis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dėl to ji ragino visus tam nusiteikti, o savo laiką verčiau paskirti ramesnėms veikloms ir namams.

„Rugsėjo pradžia yra nevienareikšmė. Vasarai pasibaigus gali pradėti kankinti nerimas, padidėti įtampa.

Šis rugsėjis bus antrosios metų pusės sudėtingiausias mėnuo, o ypač dėl Mėnulio ir Saulės užtemimų. Jų metu galima tikėtis visko.

Šios dienos energetiškai intensyvios, galite justi baimę, padidėjusį nerimą“, – apie sudėtingo laiko pradžią ėmė kalbėti ji.

Ji taip pat pridėjo, kad priešpilnio metu bendravimas su vyresniais šeimos atstovais ar artimaisiais gali labiau išvarginti.

Anot jos, net ir suaugusieji tuo metu gali pasijusti vaikais – vyresnieji gali norėti auklėti jaunesniuosius.

Vilties spindulys – Jupiterio pozicija

Astrologės pasiteiravus, ar iš šios savaitės galima tikėtis šio to palankaus, ji patvirtino, kad taip. Pasak jos, nors laikas bus nelengvas, visgi vilties teikia Jupiterio planetos padėtis.

„Rugsėjis prasidės gana sudėtingai, tačiau mus gelbės nepaprastai gera Jupiterio pozicija, kuri kompensuos sunkumus. Dėl to jausmas, kad sekasi, jūsų neapleis“, – džiugia naujiena dalijosi ji.

Pasak V. Budraitytės, šią savaitę, o taip pat ir visą likusį rugsėjį, vertėtų pasistengti labai jautriai nepriimti to, kad tam tikros gyvenimo sritys nesiklosto.

Ji pasakojo, kad geriausia šiuo laiku atostogauti arba daugiau laiko praleisti ramiai, namuose.

„Stenkitės per daug neišgyventi jeigu blogiau jausitės, negalėsite susikaupti – visa tai yra normalu. Jeigu pavyksta, pasistenkite dar paatostogauti, pernelyg nesusifokusuoti į tai, kas nepavyksta, lankyti paskaitas“, – patarė ji.

Įspėjimą siuntė 4 Zodiako ženklams

Astrologė V. Budraitytė atskleidė, kad ši sudėtinga savaitė ypatingai palies keturis Zodiako ženklus.

Pasak jos, jiems vertėtų pasisaugoti bei pasistengti nuraminti save, jeigu laikas taps itin nerimastingas.

„Mergelėms ir Žuvims reikėtų būti atsargesnėms, Vėžiams ir Ožiaragiams toliau tęsis sudėtingas periodas“, – sakė ji.

Pašnekovė pridėjo, kad visi kiti Zodiako ženklai šios savaitės metu galės ramiau atsipūsti.

Jaunatis (tv3.lt fotomontažas)
Artėja jaunatis: Budraitytė ragina saugotis 4 Zodiako ženklus (16)
Vaiva Budraitytė, pilnatis (nuotr. Šarūno Mažeikos ir 123rf.com)
Ši pilnatis nepasigailės 2 Zodiako ženklų: nesakykite, kad Budraitytė neįspėjo (2)
Vaiva Budraitytė, pilnatis (nuotr. Šarūno Mažeikos ir 123rf.com)
Atslenka didžioji rugpjūčio mėnesio pilnatis: Budraitytė įspėja 2 Zodiako ženklus (10)
Šis priešpilnis apdovanos neregėta sėkme 4 Zodiako ženklus: Budraitytė atskleidė, kas jie (tv3.lt fotomontažas)
Šis priešpilnis apdovanos neregėta sėkme 4 Zodiako ženklus: Budraitytė atskleidė, kas jie (4)
