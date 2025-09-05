Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Savaitgalį pakelkite akis į dangų: toks reiškinys pasikartos tik po 3 metų

2025-09-05 11:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-05 11:20

Rugsėjo pradžia šiemet ne tik nudžiugino vasariška šiluma – dangus netrukus padovanos ir išskirtinį reginį. Rugsėjo 7 d., sekmadienio, vakarą Lietuvoje bus galima stebėti visišką Mėnulio užtemimą.

Supermėnulis (nuotr. stop kadras)
50

Rugsėjo pradžia šiemet ne tik nudžiugino vasariška šiluma – dangus netrukus padovanos ir išskirtinį reginį. Rugsėjo 7 d., sekmadienio, vakarą Lietuvoje bus galima stebėti visišką Mėnulio užtemimą.

0

Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto astrofizikas dr. V. Dobrovolskas pasakoja, į ką verta atkreipti dėmesį ir kaip geriausiai pasiruošti šiam stebėjimui.

Lietuvoje įvyks visiškas Mėnulio užtemimas

Pasak astrofiziko, Mėnulis tekės 19.58 val., jau vykstant daliniam užtemimui – tada pamatysime, kad kairioji jo disko dalis bus panirusi į Žemės šešėlį, rašoma pranešime spaudai.

„Visiškas užtemimas prasidės 20.30 val., maksimumą pasieks 21.12 val., o baigsis 21.53 val. Dalinio užtemimo fazė tęsis iki 22.56 val.“, – aiškina dr. V. Dobrovolskas.

Visiškas Mėnulio užtemimas įvyksta, kai jis visas panyra į Žemės šešėlį. Pasak mokslininko, skirtingai nei Saulės užtemimus, šį reiškinį galima saugiai stebėti plika akimi, žiūronais ar teleskopu.

Astrofizikas pataria Mėnulį danguje susirasti dar iki 20.30 val., nes užtemimo metu jis labai pritemsta ir tampa sunkiai įžiūrimas.

Stebėjimą gali palengvinti ir programėlės – planetariumai, padedantys rasti dangaus šviesulius.

Kodėl užtemimo metu Mėnulis nusidažo raudonai?

„Dėl Saulės šviesos lūžio Žemės atmosferoje Mėnulis visiškai nepradingsta – jis tampa rausvas. Kuo atmosfera skaidresnė, tuo spalva ryškesnė“, – sako dr. V. Dobrovolskas.

Kadangi Mėnulio orbita yra šiek tiek pasvirusi Žemės orbitos atžvilgiu, užtemimai įvyksta tik vieną ar du kartus per metus. Tad šis sekmadienis – reta proga pamatyti tokį reginį savo akimis.

Kitas visiškas Mėnulio užtemimas Lietuvoje bus matomas tik 2028 m. pabaigoje, likus vos kelioms valandoms iki Naujųjų metų.

