Artėja sunkiausia šių metų pilnatis: Budraitytė skubiai įspėja 2 ženklus

Naujienų portalo tv3.lt skaitytojams astrologė ir būrėja Vaiva Budraitytė papasakojo, kas laukia šią savaitę.
Ji atskleidė, kad tai – pats sudėtingiausias šių metų laikas, dėl to įspėjo visus pasisaugoti.
Nusimato kritinis laikas
Astrologė pasakojo, kad kadangi ši pilnatis taip pat sutaps su Mėnulio užtemimu, nusimato labai sudėtingas laikas.
Pasak jos, kone visi pajus šio Mėnulio užtemimo poveikį, nes jį bus galima matyti Lietuvoje.
„Rugsėjo 7 diena bus kritinė – bus daug jautrumo, galite jausti nepasitenkinimą gyvenimu. Geriau tą dieną net nesijunkite televizoriaus, galite išgirsti nekokių žinių.
Tokia pati kritinė diena bus rugsėjo 13 diena, ji vadinama jau sunkiausia šių metų diena, jos metu vertėtų pasisaugoti“, – atskleidė astrologė.
Ji taip pat pridūrė, kad pozityvių žinių negali pateikti, nes rugsėjo mėnuo yra pats sudėtingiausias iš visų 2025 metų mėnesių.
Tačiau pašnekovė ramino visus ir atskleidė, kada jau bus galima sulaukti palengvėjimo.
„Kadangi tai yra sunkiausias metų mėnuo, sunkesnis net už kovą, tai gali išlįsti visokios paslaptys, būti kažkokie konfliktai.
Vaikai tegul per daug nenusimena, kad negali mokytis, susikaupti, nes Merkurijaus padėtis nekokia, į galvą niekas nelįs. Po 22 dienos jau bus lengviau“, – informavo ji.
V. Budraitytė patarė šį laiką praleisti namuose, ramioje aplinkoje. Ji pridūrė, kad taip pat vertėtų šiuo periodu atsisakyti alkoholio ir trankių pasilinksminimų.
Ypatingą perspėjimą siuntė 2 Zodiako ženklams
Pasiteiravus pašnekovės, kuriems Zodiako ženklams ši pilnatis bus sudėtingiausia, ji atskleidė du, kuriems vertėtų saugoti save.
Pasak jos, šių ženklų ašis yra ta pati, dėl to pilnaties laikas ir Mėnulio užtemimas juos paveiks labiausiai.
„Šis laikas bus sudėtingiausias Žuvims ir Mergelėms. Joms vertėtų pasisaugoti“, – teigė ji.