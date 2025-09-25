Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seime – galutinis balsavimas dėl biurokratinių barjerų sumažinimo atliekų tvarkytojams

2025-09-25 06:25 / šaltinis: BNS
2025-09-25 06:25

Seimas ketvirtadienį galutinai apsispręs, ar sumažinti biurokratinius barjerus atliekų tvarkytojams – bus balsuojama dėl tai numatančių Atliekų tvarkymo ir lydinčiųjų įstatymų pakeitimų.

Seimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

0

Anot Aplinkos ministerijos, komunalinių atliekų ir pakuočių reguliavimas dabar nėra tikslus, todėl jų tvarkymo sistema nėra pakankamai efektyvi.

Pakeitimai sumažintų administracinę naštą alyvos gamintojams ir importuotojams, eksportui skirtų transporto priemonių gamintojams, kuriems nebereiktų registruotis Gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS).

Jais taip pat norima atliekų apdorojimo įmones atleisti nuo taršos leidimų, jei jos atitinka aplinkos ministro patvirtintus atliekų tvarkymo kriterijus.

Be to, alyvą savo reikmėms naudojančios įmonės, taip pat sunkių padangų, variklių, tepalų ir kitų apmokestinamų gaminių (išskyrus baterijų ir akumuliatorių) gamintojai nebeprivalėtų kas ketvirtį informuoti visuomenės.

Neprofesionaliems atliekų vežėjams norima sumažinti biurokratinę naštą atleidžiant juos nuo prievolės registruotis Atliekų tvarkytojų valstybiniame registre. 

Be kita ko, įmonių, kurios eksploatuoja sąvartynus, surenka, veža, apdoroja pavojingas atliekas ar jas degina, darbuotojai savo žinias privalėtų tobulinti ne kas trejus, o kas penkerius metus.

Ministerijos teigimu, pataisos kasmet sutaupyti apie 0,8 mln. eurų.

