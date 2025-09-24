Jokiu būdu nemeskite 2 daiktų į konteinerius Lietuvoje: kiti net nežino, kad negalima

Priminimu apie tai, kad baterijos ir nešiojami akumuliatoriai turi būi ne metami į konteinerius, o priduodami ir kur tai galima padaryti, socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi Aplinkos apsaugos departamentas.
Į konteinerius negalima mesti baterijų ir nešiojamų akumuliatorių
Kaip nurodoma, nešiojamas baterijas ar akimuliatorius, kurie yra sandarūs, gali būti nešiojami, nėra priskiriami nei pramoninėms, nei automobiliams skirtoms baterijoms ar akumuliatoriams, galima priduoti nemokamai, tereikia žinoti, kur tai galite padaryti.
„Ar žinojote, kad į mišrių komunalinių atliekų negalima mesti baterijų ir nešiojamų akumuliatorių?
Šios atliekos mišrių komunalinių atliekų konteineriuose gali užteršti kitas atliekas, taip pat – dirvožemį ir vandenis ar net sukelti gaisrą.
Nebetinkamus naudoti baterijas ar nešiojamus akumuliatorius galima nemokamai priduoti:
baterijų prekybos vietose, kur parduodamos tos pačios rūšies baterijos ir įkraunamieji elementai;
didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse (pagal aikštelių nustatytą tvarką): https://atliekukultura.lt/atlieku-kulturos-zemelapis/
į baterijoms skirtus konteinerius – baterijų gamintojų ir importuotojų ar organizacijų įrengtose tokių atliekų priėmimo vietose (pvz., Elektronikos platintojų asociacijos „EEPA“ įrengtose surinkimo vietose).
Taip pat galite priduoti tokias atliekas tvarkančioms įmonėms, tačiau ši paslauga gali būti mokama.
Patikrinti, ar atliekų tvarkytojas legalus, galite čia: https://www.gpais.eu/atvr-viesa-paieska
Pastebėję atliekas gamtoje, pažymėkite jas interaktyviajame žemėlapyje tvarkaulietuva.lt. Mažus šiukšlių kiekius prašome pagal galimybes surinkti ir išmesti į atliekų konteinerius.
Mūsų parengtoje atmintinėje pateikiama išsami informacija apie baterijų ir kitų elektronikos atliekų pridavimą: https://t.ly/elektronikos-atliekos
Kyla aplinkosaugos klausimų? Galime padėti konsultuojame:
+370 700 02022
[email protected]“, – rašė Aplinkos apsaugos departamentas.
