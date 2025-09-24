Popovienė: spalį Seimui teiksime įstatymo projektą dėl mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose

„Rekomendacijos yra išsiųstos į mokyklas, tačiau šiuo metu, kadangi pereinama į kitos Vyriausybės darbą, netrukus teiksime suderintą įstatymo projektą. Jį spalį pateiksime Seime“, – trečiadienį žurnalistams prie Vyriausybės teigė R. Popovienė.
„Pagrindinė nuostata bus, kad kiekviena mokykla privalomai pasirengtų savo tvarkos aprašą“, – akcentavo ji.
R. Popovienė teigia, kad švietimo įstaigos tvarkas galės nusistatyti pačios arba vadovautis ministerijų rekomenduojamu variantu.
Šių metų kovą parengtas rekomendacijas ministerija patvirtino rugpjūčio 1 d.
Anot Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM), rekomendacijose siūloma, kad mokyklos vidaus teisės aktuose pačios nusistatytų, kaip bus ribojamas asmeninių mobiliųjų telefonų naudojimas.
Mokyklos tvarkoje turi būti numatytos ir stebėsenos priemonės, užtikrinančios, kad išmanieji įrenginiai būtų naudojami mokyklos nustatyta tvarka, taip pat pasekmės, jeigu nesilaikoma susitarimų.
Rekomendacijose taip pat nustatomos išimtys, kada telefonai galėtų būti prieinami mokiniams.
Šiuo metu leisti naudotis telefonais mokyklose ar ne, sprendžia pačios ugdymo įstaigos, nusistatydamos tai savo vidaus tvarkose. Švietimo įstatyme mobiliųjų telefonų ir kitų informacinių technologijų įrenginių naudojimas mokyklose nereglamentuojamas.
