Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Popovienė: spalį Seimui teiksime įstatymo projektą dėl mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose

2025-09-24 12:52 / šaltinis: ELTA
2025-09-24 12:52

Paskirtoji švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia, kad spalį Seimą turėtų pasiekti įstatymo projektas dėl mobiliųjų įrenginių naudojimo mokyklose.

Raminta Popovienė (nuotr. Roberto Riabovo)

Paskirtoji švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia, kad spalį Seimą turėtų pasiekti įstatymo projektas dėl mobiliųjų įrenginių naudojimo mokyklose.

REKLAMA
2

„Rekomendacijos yra išsiųstos į mokyklas, tačiau šiuo metu, kadangi pereinama į kitos Vyriausybės darbą, netrukus teiksime suderintą įstatymo projektą. Jį spalį pateiksime Seime“, – trečiadienį žurnalistams prie Vyriausybės teigė R. Popovienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pagrindinė nuostata bus, kad kiekviena mokykla privalomai pasirengtų savo tvarkos aprašą“, – akcentavo ji.

REKLAMA
REKLAMA

R. Popovienė teigia, kad švietimo įstaigos tvarkas galės nusistatyti pačios arba vadovautis ministerijų rekomenduojamu variantu.

REKLAMA

Šių metų kovą parengtas rekomendacijas ministerija patvirtino rugpjūčio 1 d.

Anot Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM), rekomendacijose siūloma, kad mokyklos vidaus teisės aktuose pačios nusistatytų, kaip bus ribojamas asmeninių mobiliųjų telefonų naudojimas.

Mokyklos tvarkoje turi būti numatytos ir stebėsenos priemonės, užtikrinančios, kad išmanieji įrenginiai būtų naudojami mokyklos nustatyta tvarka, taip pat pasekmės, jeigu nesilaikoma susitarimų. 

REKLAMA
REKLAMA

Rekomendacijose taip pat nustatomos išimtys, kada telefonai galėtų būti prieinami mokiniams.

Šiuo metu leisti naudotis telefonais mokyklose ar ne, sprendžia pačios ugdymo įstaigos, nusistatydamos tai savo vidaus tvarkose. Švietimo įstatyme mobiliųjų telefonų ir kitų informacinių technologijų įrenginių naudojimas mokyklose nereglamentuojamas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų