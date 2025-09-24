Opozicinių frakcijų pirmininkai dėl Šakalienės kreipėsi į premjerę ir parlamento vadovą

„Kreipiamės į Jus su prašymu įpareigoti kandidatę į krašto apsaugos ministres D. Šakalienę laikytis Seimo statuto normų ir, artimiausiu metu suderinus tinkamas datas, dalyvauti opozicinių frakcijų posėdžiuose“, – rašoma opozicinių frakcijų pirmininkų krepimesi.
Jų teigimu, ministrė ne kartą buvo kviesta į frakcijų posėdžius, tačiau įvardindama įvairias priežastis sistemingai juose nedalyvauja.
„Seimo opozicinės frakcijos, besinaudodamos savo statutinėmis teisėmis, ne kartą kvietė šiuo metu paskirtąją krašto apsaugos ministrę D. Šakalienę dalyvauti frakcijų posėdžiuose ir atsakyti į Seimo narių klausimus. Visgi ministrė sistemingai neatvyksta į frakcijų posėdžius, nors kvietimai suderinami nustatyta tvarka per Seimo posėdžių sekretoriatą. Kvietimai atšaukiami nepasiūlius jokio kito tinkamo laiko“, – teigiama I. Ruginienei ir J. Olekui skirtame rašte.
Kartu kreipimesi opozicinių frakcijų pirmininkai taip pat akcentuoja, kad tokiu savo elgesiu D. Šakalienė pažeidžia Seimo Statutą, kuris ją įpareigoja dalyvauti frakcijos posėdžiuose.
„Minėti D. Šakalienės veiksmai ne tik prieštarauja Seimo statutui ir Vyriausybės programos svarstymo procedūroms, bet ir silpnina opozicinių frakcijų galimybes vykdyti parlamentinę kontrolę ir atlikti Seimo narių konstitucines pareigas“, – pabrėžia jie.
Kaip skelbta, šį ketvirtadienį su Liberalų sąjūdžio frakcija turėjusi susitikti paskirtoji krašto apsaugos ministrė D. Šakalienė savo apsilankymą atšaukė. Tiesa, tai ne pirmas kartas, kada D. Šakalienė neateina į opozicinių frakcijų bei Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) organizuojamus susitikimus.
Praėjusią savaitę D. Šakalienė negalėjo dalyvauti susitikimuose dėl ligos – paskirtoji ministrė sirgo COVID-19.
Parlamento opozicijos atstovai jau ir anksčiau neatmetė galimybės kviesti paskirtąją ministrę pasiaiškinti į plenarinių posėdžių salės tribūną.
Kritikos D. Šakalienei negaili ir valdančiosios daugumos atstovai – „valstietis“ Dainius Gaižauskas tikina, kad socialdemokratė nėra tinkama vadovauti Krašto apsaugos ministerijai (KAM).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!