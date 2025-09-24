Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Opozicinių frakcijų pirmininkai dėl Šakalienės kreipėsi į premjerę ir parlamento vadovą

2025-09-24 08:19 / šaltinis: ELTA
2025-09-24 08:19

Seimo opozicinių frakcijų pirmininkai kreipėsi į paskirtąją premjerę Ingą Ruginienę ir parlamento vadovą Juozą Oleką, prašydami įpareigoti krašto apaugos ministrę Dovilę Šakalienę dalyvauti opozicijos rengiamuose posėdžiuose.

Dovilė Šakalienė. ELTA / Dainius Labutis

Seimo opozicinių frakcijų pirmininkai kreipėsi į paskirtąją premjerę Ingą Ruginienę ir parlamento vadovą Juozą Oleką, prašydami įpareigoti krašto apaugos ministrę Dovilę Šakalienę dalyvauti opozicijos rengiamuose posėdžiuose.

REKLAMA
0

„Kreipiamės į Jus su prašymu įpareigoti kandidatę į krašto apsaugos ministres D. Šakalienę laikytis Seimo statuto normų ir, artimiausiu metu suderinus tinkamas datas, dalyvauti opozicinių frakcijų posėdžiuose“, – rašoma opozicinių frakcijų pirmininkų krepimesi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jų teigimu, ministrė ne kartą buvo kviesta į frakcijų posėdžius, tačiau įvardindama įvairias priežastis sistemingai juose nedalyvauja.

REKLAMA
REKLAMA

„Seimo opozicinės frakcijos, besinaudodamos savo statutinėmis teisėmis, ne kartą kvietė šiuo metu paskirtąją krašto apsaugos ministrę D. Šakalienę dalyvauti frakcijų posėdžiuose ir atsakyti į Seimo narių klausimus. Visgi ministrė sistemingai neatvyksta į frakcijų posėdžius, nors kvietimai suderinami nustatyta tvarka per Seimo posėdžių sekretoriatą. Kvietimai atšaukiami nepasiūlius jokio kito tinkamo laiko“, – teigiama I. Ruginienei ir J. Olekui skirtame rašte.

REKLAMA

Kartu kreipimesi opozicinių frakcijų pirmininkai taip pat akcentuoja, kad tokiu savo elgesiu D. Šakalienė pažeidžia Seimo Statutą, kuris ją įpareigoja dalyvauti frakcijos posėdžiuose. 

„Minėti D. Šakalienės veiksmai ne tik prieštarauja Seimo statutui ir Vyriausybės programos svarstymo procedūroms, bet ir silpnina opozicinių frakcijų galimybes vykdyti parlamentinę kontrolę ir atlikti Seimo narių konstitucines pareigas“, – pabrėžia jie.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbta, šį ketvirtadienį su Liberalų sąjūdžio frakcija turėjusi susitikti paskirtoji krašto apsaugos ministrė D. Šakalienė savo apsilankymą atšaukė. Tiesa, tai ne pirmas kartas, kada D. Šakalienė neateina į opozicinių frakcijų bei Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) organizuojamus susitikimus.

Praėjusią savaitę D. Šakalienė negalėjo dalyvauti susitikimuose dėl ligos – paskirtoji ministrė sirgo COVID-19.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Parlamento opozicijos atstovai jau ir anksčiau neatmetė galimybės kviesti paskirtąją ministrę pasiaiškinti į plenarinių posėdžių salės tribūną.

Kritikos D. Šakalienei negaili ir valdančiosios daugumos atstovai – „valstietis“ Dainius Gaižauskas tikina, kad socialdemokratė nėra tinkama vadovauti Krašto apsaugos ministerijai (KAM).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų