„Svarbiausia, kokie bus padaryti darbai. Ministras yra labai svarbi persona, bet už programos įgyvendinimą atsako Vyriausybė ir Seimo dauguma. Tai aš manau, kad gal labiau patyrusio (politiko – ELTA) stipresnė lyderystė leidžia daugiau nuveikti pačiam ministrui. Jeigu ministras turi mažiau patirties – tada reikia daugiau bendrų Vyriausybės pastangų, reikia Seimo paramos, ar tai būtų tokia parlamentinė kontrolė, ar parlamentinės iniciatyvos“, – trečiadienį „Žinių radijui“ teigė J. Olekas.
„Aš manau, kad mes Seime turime tikrai gerą, stiprų Kultūros komitetą. Jis padės ministrui, kad tie įsipareigojimai kultūros sferai, kultūros žmonėms būtų įgyvendinti“, – pažymėjo jis.
Taip parlamento vadovas komentavo kultūros bendruomenėje kilusį pasipiktinimą dėl „aušriečių“ teikiamo kandidato I. Adomavičiaus. J. Olekas patikino, kad tam tikrus ministro trūkumus gali kompensuoti Seimo Kultūros komitetas.
„Laukiame galutinio prezidento sprendimo, dekreto. Koks jis bus – matysime. Be abejo, stengiamės kalbėtis su įvairiais visuomenės atstovais, kurie reiškia savo nuomonę, ir surasti kažkokį bendrą sutarimą būtų geriausias variantas. Bet kartais tos nuomonės išsiskiria ir reikia dirbti darbus taip, kad (būtų – ELTA) galima priimti sprendimą“, – kalbėjo politikas.
Mano, kad tolimi giminystės ryšiai su R. Žemaitaičiu neturėtų sutrukdyti tapti ministru
Tuo metu klausiamas, ar tolimi giminystės ryšiai su „Nemuno aušros“ pirmininku Remigijumi Žemaitaičiu gali sutrukdyti I. Adomavičiui tapti ministru, J. Olekas teigė, jog tai nėra jokia kliūtis.
„Žinote, nesame didelė šalis, tų giminysčių vienokių ar kitokių pasitaiko. Aš manau, kad tai įstatymams neprieštaraujantys dalykai, nes tai nėra artimas giminaitis. Tai tokie dalykai yra galimi“, – teigė jis.
„Mes matome ir Seime tėvų ir sūnų, kartais matome ir brolių, seserų ministrų gretose. Visko yra buvę per mūsų tą 35 metų istoriją. Nesakyčiau, kad tai yra kažkokia kliūtis“, – tęsė socialdemokratas.
„Prisiminkime JAV, Kenedžių gražų pavyzdį ir kitų. Tai to yra. Manau, čia tikrai neturėtų vaidinti lemiamo vaidmens, kad mes negalėtume suteikti galimybės jaunam žmogui pasireikšti užimant tam tikras pareigas“, – apibendrino Seimo vadovas.
„Nemuno aušrai“ iš socialdemokratų perėmus Kultūros ministeriją ir kandidatu pasiūlius partietį I. Adomavičių, sprendimu pasipiktinę kultūros srities atstovai bei jų rėmėjai ketvirtadienį rinksis į protestą prie Prezidentūros.
Teikiamas kandidatas į kultūros ministrus I. Adomavičius viešai kritikuojamas, esą neturi reikalingos patirties bei kompetencijos šioms pareigoms eiti.
Negana to, šiame poste jaučiasi akivaizdus noras sukelti abejones pačiais Ukrainos gyventojais, jų pasiryžimu remti savo šalies kariuomenę (suprask, Lietuva ir kitos šalys aukoja, o štai ukrainiečiai neaišku kaip elgiasi): „Bet ar Jūs kada paklausėte kiek patys Ukrainiečiai iš savo kišenės aukoja, kiek jie atiduoda nuo savo pelno ar pajamų“.
Dar prie savo komentaro I. Adomavičius dalijasi R. Žemaitaičio klaidinančiomis salvėmis apie Goro kalnų kurorto statybas Ukrainoje, sutampančiomis su rusijos propagandos kursu nutapyti Ukrainą kuo labiau atstumiančiomis spalvomis.
Taigi, matome tokį „nekaltą“ I. Adomavičiaus postelį (akivaizdu, kokiai valstybei naudingą), kurį tikrai verta nuodugniau palukštenti.