TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Olekas: Seimo Kultūros komitetas padės Adomavičiui dirbti

2025-09-24 09:02 / šaltinis: ELTA
2025-09-24 09:02

Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad parlamento komitetas padės būsimajam kultūros ministrui, „aušriečiui" Ignotui Adomavičiui dirbti ir įgyvendinti bendrus valdančiosios daugumos bei Vyriausybės įsipareigojimus.

Juozas Olekas (nuotr. stop kadras)

Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad parlamento komitetas padės būsimajam kultūros ministrui, „aušriečiui“ Ignotui Adomavičiui dirbti ir įgyvendinti bendrus valdančiosios daugumos bei Vyriausybės įsipareigojimus.

14

„Svarbiausia, kokie bus padaryti darbai. Ministras yra labai svarbi persona, bet už programos įgyvendinimą atsako Vyriausybė ir Seimo dauguma. Tai aš manau, kad gal labiau patyrusio (politiko – ELTA) stipresnė lyderystė leidžia daugiau nuveikti pačiam ministrui. Jeigu ministras turi mažiau patirties – tada reikia daugiau bendrų Vyriausybės pastangų, reikia Seimo paramos, ar tai būtų tokia parlamentinė kontrolė, ar parlamentinės iniciatyvos“, – trečiadienį „Žinių radijui“ teigė J. Olekas.

„Aš manau, kad mes Seime turime tikrai gerą, stiprų Kultūros komitetą. Jis padės ministrui, kad tie įsipareigojimai kultūros sferai, kultūros žmonėms būtų įgyvendinti“, – pažymėjo jis.

Taip parlamento vadovas komentavo kultūros bendruomenėje kilusį pasipiktinimą dėl „aušriečių“ teikiamo kandidato I. Adomavičiaus. J. Olekas patikino, kad tam tikrus ministro trūkumus gali kompensuoti Seimo Kultūros komitetas.

„Laukiame galutinio prezidento sprendimo, dekreto. Koks jis bus – matysime. Be abejo, stengiamės kalbėtis su įvairiais visuomenės atstovais, kurie reiškia savo nuomonę, ir surasti kažkokį bendrą sutarimą būtų geriausias variantas. Bet kartais tos nuomonės išsiskiria ir reikia dirbti darbus taip, kad (būtų – ELTA) galima priimti sprendimą“, – kalbėjo politikas.

Mano, kad tolimi giminystės ryšiai su R. Žemaitaičiu neturėtų sutrukdyti tapti ministru

Tuo metu klausiamas, ar tolimi giminystės ryšiai su „Nemuno aušros“ pirmininku Remigijumi Žemaitaičiu gali sutrukdyti I. Adomavičiui tapti ministru, J. Olekas teigė, jog tai nėra jokia kliūtis.

„Žinote, nesame didelė šalis, tų giminysčių vienokių ar kitokių pasitaiko. Aš manau, kad tai įstatymams neprieštaraujantys dalykai, nes tai nėra artimas giminaitis. Tai tokie dalykai yra galimi“, – teigė jis.

„Mes matome ir Seime tėvų ir sūnų, kartais matome ir brolių, seserų ministrų gretose. Visko yra buvę per mūsų tą 35 metų istoriją. Nesakyčiau, kad tai yra kažkokia kliūtis“, – tęsė socialdemokratas.

„Prisiminkime JAV, Kenedžių gražų pavyzdį ir kitų. Tai to yra. Manau, čia tikrai neturėtų vaidinti lemiamo vaidmens, kad mes negalėtume suteikti galimybės jaunam žmogui pasireikšti užimant tam tikras pareigas“, – apibendrino Seimo vadovas.

Nemuno aušrai“ iš socialdemokratų perėmus Kultūros ministeriją ir kandidatu pasiūlius partietį I. Adomavičių, sprendimu pasipiktinę kultūros srities atstovai bei jų rėmėjai ketvirtadienį rinksis į protestą prie Prezidentūros.

Teikiamas kandidatas į kultūros ministrus I. Adomavičius viešai kritikuojamas, esą neturi reikalingos patirties bei kompetencijos šioms pareigoms eiti.

atsipeikėkit,socdemai,jūs sau duobę kasa
atsipeikėkit,socdemai,jūs sau duobę kasa
2025-09-24 09:10
Čia tas pats veikėjas, kuris savo FB paskyroje be jokių bent kek svaresnių argumentų bandė sukelti abejones viešąja įstaiga "Mėlyna ir geltona" („Blue/Yellow“) ir kitais paramos Ukrainai organizatoriais, parašydamas juos menkinantį komentarą: „Vieniem karas, o kitiems motina gimtoji. Visokie RADAROM ir krūva dar Všį, kurios po kruopelytę renka iš čia dirbančių gyvenančių Lietuvaičių“.
Negana to, šiame poste jaučiasi akivaizdus noras sukelti abejones pačiais Ukrainos gyventojais, jų pasiryžimu remti savo šalies kariuomenę (suprask, Lietuva ir kitos šalys aukoja, o štai ukrainiečiai neaišku kaip elgiasi): „Bet ar Jūs kada paklausėte kiek patys Ukrainiečiai iš savo kišenės aukoja, kiek jie atiduoda nuo savo pelno ar pajamų“.
Dar prie savo komentaro I. Adomavičius dalijasi R. Žemaitaičio klaidinančiomis salvėmis apie Goro kalnų kurorto statybas Ukrainoje, sutampančiomis su rusijos propagandos kursu nutapyti Ukrainą kuo labiau atstumiančiomis spalvomis.
Taigi, matome tokį „nekaltą“ I. Adomavičiaus postelį (akivaizdu, kokiai valstybei naudingą), kurį tikrai verta nuodugniau palukštenti.
Atsakyti
aš irgi norėčiau būti ministru
aš irgi norėčiau būti ministru
2025-09-24 09:20
jeigu man padės...ir išsilavinimas tikrai aukštesnis negu daugumos ministrų
Atsakyti
Joe
Joe
2025-09-24 09:15
Padės kaip KA ministrui Olekui padėjo dirbti ,,Auksinių šaukštų,, kuopa ???? Jautru ir taip nuoširdu.
Atsakyti
