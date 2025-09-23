Konservatoriai, liberalai ir demokratai pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo Seimo opozicijoje

„Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Liberalų sąjūdžio bei Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos, būdamos opozicinėmis Seimo frakcijomis, susitaria dėl bendradarbiavimo valstybei svarbiais klausimais: Lietuvos saugumo ir apginamumo, energetinės nepriklausomybės, skaidraus valstybės valdymo“, – rašoma minėtų frakcijų seniūnų pasirašytame dokumente.
Opozicijos vaidmenį užimsiančių frakcijų nariai tikina, kad atsižvelgdami į valdančiosios daugumos sudėtį sieks dalykiškumo, konstruktyvumo ir valstybinių interesų gynimo.
„Ypač budriai stebėsime dėl lojalumo Lietuvai abejonių keliančios valdančiųjų koalicijos veiksmus ir sprendimus Seimo salėje“, – teigiama susitarime.
„Dirbdami opozicijoje, teiksime įstatymų ir kitus teisės aktų projektus, balsuosime ir siūlysime alternatyvias politines idėjas savarankiškai, vadovaujantis savo politinių partijų programomis ir vertybinėmis nuostatomis“, – sutaria konservatorių, liberalų ir demokratų frakcijos, kurios įsitikinusios, kad atsakinga pozicija yra demokratiškai veikiančio parlamento pagrindas.
Susitarimą pasirašiusi Seimo Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcija anksčiau dirbo valdančiojoje koalicijoje su socialdemokratais ir „Nemuno aušra“.
ELTA primena, kad praėjusius Seimo rinkimus laimėję socialdemokratai, atsistatydinus 19-ajai Vyriausybei, naują koaliciją sudarė su „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijomis.
Šiuo metu prezidento dekretu į naująją Vyriausybę yra paskirta 12 ministrų iš 14.
