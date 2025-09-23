Kalendorius
Rugsėjo 23 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Generalinė prokurorė kreipsis į Seimą dėl Bucevičiaus imuniteto panaikinimo

2025-09-23 06:14 / šaltinis: ELTA
2025-09-23 06:14

Generalinė prokurorė Nida Grunskienė antradienį kreipsis į Seimą dėl parlamentaro, partijos „Nemuno aušra“ atstovo Sauliaus Bucevčiaus teisinės neliečiamybės panaikinimo.

Nida Grunskienė (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Generalinė prokurorė Nida Grunskienė antradienį kreipsis į Seimą dėl parlamentaro, partijos „Nemuno aušra“ atstovo Sauliaus Bucevčiaus teisinės neliečiamybės panaikinimo.

REKLAMA
1

Šį politiką norima patraukti baudžiamojon atsakomybėn „čekiukų“ byloje.

Anot prokuratūros, S. Bucevičiaus imunitetą prašoma panaikinti, tiriant 2019–2023 metų kadencijos Akmenės rajono savivaldybės tarybos narių išlaidų pagrįstumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip nurodoma parlamentui pateiktame prokuratūros rašte, buvęs Akmenės rajono savivaldybės tarybos narys S. Bucevičius įtariamas suklastojęs keturias ataskaitas, įtraukdamas į jas duomenis ir pridėdamas kvitus, apmokėtus ne savo vardu.  Teisėsaugos duomenimis, S. Bucevičius iš savivaldybės galėjo pasisavinti 819 eurų.

REKLAMA
REKLAMA

Pats parlamentaras anksčiau Eltai sakė, kad buvo įsitikinęs, jog dėl jo teiktų dokumentų apie išlaidas klausimų nekils. 

REKLAMA

„Aš visada susirašinėjau, ar viskas yra tvarkoje su buhalterija (savivaldybės – ELTA), ar ten reikia pataisyti. Aš šventai tikėjau, (kad viskas tvarkoje – ELTA). Po to, kai gauna informacijos iš auditorių, jiems nebeaišku – ledo tirpiklis mašinoje pirktas, čekiukai ten neatitinka“, – aiškino S. Bucevičius.

Parlamentaras, paklaustas, kokia bus jo pozicija dėl prašymo panaikinti jo teisinę neliečiamybę, pabrėžė Seime ketinantis gintis.

REKLAMA
REKLAMA

Išklausius generalinio prokuroro pranešimą dėl Seimo nario patraukimo baudžiamojon atsakomybėn, sprendžiama, ar sudaryti tyrimo komisiją dėl parlamentaro imuniteto panaikinimo. Vėliau Seimas balsuoja dėl komisijos išvados.

Parlamentaras, kurį siekiama patraukti baudžiamojon atsakomybėn, gali prašyti Seimo, kad jo teisinė neliečiamybė būtų panaikinti supaprastinta tvarka.

Visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų