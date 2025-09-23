Generalinė prokurorė kreipsis į Seimą dėl Bucevičiaus imuniteto panaikinimo

Šį politiką norima patraukti baudžiamojon atsakomybėn „čekiukų“ byloje.
Anot prokuratūros, S. Bucevičiaus imunitetą prašoma panaikinti, tiriant 2019–2023 metų kadencijos Akmenės rajono savivaldybės tarybos narių išlaidų pagrįstumą.
Kaip nurodoma parlamentui pateiktame prokuratūros rašte, buvęs Akmenės rajono savivaldybės tarybos narys S. Bucevičius įtariamas suklastojęs keturias ataskaitas, įtraukdamas į jas duomenis ir pridėdamas kvitus, apmokėtus ne savo vardu. Teisėsaugos duomenimis, S. Bucevičius iš savivaldybės galėjo pasisavinti 819 eurų.
Pats parlamentaras anksčiau Eltai sakė, kad buvo įsitikinęs, jog dėl jo teiktų dokumentų apie išlaidas klausimų nekils.
„Aš visada susirašinėjau, ar viskas yra tvarkoje su buhalterija (savivaldybės – ELTA), ar ten reikia pataisyti. Aš šventai tikėjau, (kad viskas tvarkoje – ELTA). Po to, kai gauna informacijos iš auditorių, jiems nebeaišku – ledo tirpiklis mašinoje pirktas, čekiukai ten neatitinka“, – aiškino S. Bucevičius.
Parlamentaras, paklaustas, kokia bus jo pozicija dėl prašymo panaikinti jo teisinę neliečiamybę, pabrėžė Seime ketinantis gintis.
Išklausius generalinio prokuroro pranešimą dėl Seimo nario patraukimo baudžiamojon atsakomybėn, sprendžiama, ar sudaryti tyrimo komisiją dėl parlamentaro imuniteto panaikinimo. Vėliau Seimas balsuoja dėl komisijos išvados.
Parlamentaras, kurį siekiama patraukti baudžiamojon atsakomybėn, gali prašyti Seimo, kad jo teisinė neliečiamybė būtų panaikinti supaprastinta tvarka.
Visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
