Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pasakė, kaip jaučiasi per nuosprendžio skelbimas riaušių byloje nualpusi teisėja

2025-09-22 18:23 / šaltinis: ELTA
2025-09-22 18:23

Per riaušių prie Seimo bylos nuosprendžio skaitymą nualpusi teisėja Zina Vilnienė jaučiasi gerai, teigia Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininkė Viktorija Šelmienė.

Mindaugas Striaukas, Zina Vilnienė, Jeugenijuš Jaglinski (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Per riaušių prie Seimo bylos nuosprendžio skaitymą nualpusi teisėja Zina Vilnienė jaučiasi gerai, teigia Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininkė Viktorija Šelmienė.

REKLAMA
0

„Teisėjai prireikė medikų pagalbos. Mūsų žiniomis, viskas yra šiuo metu tikrai labai gerai. Teisėjos lauksime grįžtančios į darbą“, – žurnalistams pirmadienį sakė V. Šelmienė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Skelbiant teismo nuosprendį, pirmadienį salėje nualpo teisėja Z. Vilnienė. Jai į pagalbą atskubėjo medikai. Dėl šios priežasties nuosprendžio skaityme buvo padaryta pertrauka. Teisėjai pasidarė silpna, kai nuosprendis buvo skaitomas beveik dvi valandas.

REKLAMA
REKLAMA

Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininkė V. Šelmienė teigė, kad įstatymai leidžia tęsti teismo nuosprendžio skelbimą, kai tai daro nepilnos sudėties teisėjų kolegija. 

REKLAMA

Visgi, pasak teisėjos, prieš skelbiant nuosprendžius tokio masto bylose vertėtų iškelti diskusiją apie tam tikras procedūras teisme bei aptarti galimai kylančius iššūkius.

„Dėl tokio masto bylos nagrinėjimo ir įstatymų leidėjas, ir prokuratūra, ir teismai turbūt turėtų pasikalbėti ir pasitarti. Be abejonės, būtent didelis mastas sukelia tam tikrų iššūkių“, – sakė V. Šelmienė.

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas riaušių prie Seimo byloje iš 87 kaltinamųjų 84 pripažino kaltais dėl riaušių, du asmenys buvo išteisinti.

Trims kaltinamiesiems paskirtos realios laisvės atėmimo bausmės, kitiems pritaikytas bausmės vykdymo atidėjimas. 

16 nuteistųjų byloje buvo pripažinti recidyvistais. 

Taip pat nuteistiesiems pritaikyta baudžiamojo poveikio priemonė, tai yra įmoka į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą. Bendra įmokų suma sudaro 142 tūkst. eurų. Šioje byloje priteista žala pagal civilinius ieškinius sudaro daugiau nei 112 tūkst. eurų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Riaušių prie Seimo byla teisme buvo atversta 2023 m. balandžio 26 d., o baigta nagrinėti 2025 m. gegužės 22 d.

Ikiteisminis tyrimas dėl riaušių pradėtas po 2021 m. rugpjūčio 10 d. įvykių prie parlamento. Tądien nuo ryto prie Seimo vykęs protestas prieš COVID-19 ribojimus išaugo į riaušes. Mitinguojantiems užblokavus Seimo įėjimus, pasitelktos VST ir riaušių malšinimo policijos pajėgos, kurios prieš protestuojančius panaudojo ašarines dujas, fizinę jėgą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų