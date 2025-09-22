Teisėjas: 2021 m. rugpjūtį susirinkusiųjų prie Seimo veiksmai atitinka riaušių požymius

Pirmadienį, po maždaug tris valandas trukusio nuosprendžio skaitymo riaušių prie Seimo byloje, teisėjas Mindaugas Striaukas paskelbė nuosprendžio motyvus.
Pasak teisėjo, byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad 2021 m. rugpjūčio 10 d. pasibaigus oficialiam mitingui prie Seimo, žmonės liko prie parlamento ir susivienijo į žmonių sambūrį.
„Šio sambūrio grupės dalyviai, būdami prie Seimo, ilgą laiką telkė savo pajėgas ir suvienytai pradėjo elgtis neteisėtu būdu. Visų pirma, smulkesni pažeidimai virto rimtais, jau teisės pažeidimais, dar vėliau – atitinkamai ir smurtiniais veiksmais, kurių metu buvo smurtaujama prieš pareigūnus, niokojamas turtas, ir tokiu būdu buvo šiurkščiai pažeidžiama viešoji tvarka“, – dėstė teisėjas.
„Šiais veiksmais jūs ne tik atlikote savo nusikalstamus veiksmus grupėje žmonių, bet tuo pačiu ir skatinote bei provokavote nusikalstamai elgtis kitus asmenis“, – toliau skaitė M. Striaukas.
Anot jo, nors, kaip buvo nurodyta anksčiau, dalis žmonių prie Seimo buvo atskirose grupelėse, visgi tai buvo to paties įvykio sudėtinė dalis.
Kaip teigė M. Striaukas, teismas pastebėjo, jog susirinkusiųjų prieš Seimo elgesys vis įžūlėjo – buvo blokuojamas eismas, trukdyta iš parlamento išeiti Seimo nariams. Galiausiai, pasak teisėjo, minios veiksmai virto riaušėmis.
„Tokiu būdu iš esmės pats pažeidimo turinys šiurkštėjo, įžūlėjo, agresyvėjo ir tam tikru momentu pasiekė riaušių nusikaltimo sudėties turinį. Akivaizdžiai visi riaušių nusikaltimo požymiai buvo realizuoti“, – aiškino M. Striaukas.
A. Kandrotui-Celofanui skirta reali laisvės atėmimo bausmė
Teismas kaltu byloje pripažino aktyvų įvairių protestų dalyvį Andrejų Lobovą. Jis nuteistas dėl riaušių, jam skirta lygtinė dvejų metų laisvės atėmimo bausmė, jam į Nukentėjusiųjų asmenų fondą teks sumokėti 2 tūkst. eurų. A. Lobovas pripažintas recidyvistu.
Anksčiau teistas Antanas Kandrotas-Celofanas pripažintas kaltu dėl riaušių. Teismo sprendimu, vyrui, subendrinus su anksčiau teismų skirtomis bausmėmis, skirti ketveri metai kalėjimo. A. Kandrotas-Celofanas pripažintas recidyvistu.
Kovinio sporto atstovas Arnoldas Misiūnas pripažintas kaltu – teismas jam skyrė 1 metų ir 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Subendrinus bausmę su kitu nuosprendžiu kitoje byloje jam skirta 1 metų ir 11 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Nuosprendžio vykdymas atidėtas pusantrų metų.
Kol bausmė bus atidėta, nuteistasis negalės išvykti iš namų. A. Misiūnas taip pat turės sumokėti 2 tūkst. eurų įmoką į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų fondą.
Teismas riaušių byloje nuteisė ir mokytoją dirbusią Astrą Genovaitę Astrauskaitę. Ji pripažinta kalta dėl riaušių ir viešo raginimo smurtu pažeisti Lietuvos suverenitetą.
Moteriai skirta laisvės atėmimo bausmė 2 metams ir 2 mėnesiams, ją atidedant pusantrų metų.
Ikiteisminis tyrimas dėl riaušių pradėtas po 2021 m. rugpjūčio 10 d. įvykių prie parlamento. Tądien nuo ryto prie Seimo vykęs protestas prieš COVID-19 ribojimus išaugo į riaušes. Mitinguojantiems užblokavus Seimo įėjimus, pasitelkti VST ir riaušių malšinimo policijos pajėgos, kurios prieš protestuojančius panaudojo ašarines dujas, fizinę jėgą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!